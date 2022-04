"Canta Comigo" traz novos talentos que disputam o prêmio de R$ 300 mil

publicidade

Neste domingo, dia 17, a partir das 18h, será exibido o segundo episódio da quarta temporada do programa musical "Canta Comigo", comandado por Rodrigo Faro, na Record TV. Afinadíssimos, os competidores apostarão em grandes sucessos nacionais e internacionais para impressionar os 100 jurados e chegar mais próximo do prêmio de R$ 300 mil.

Entre os hits escolhidos, estão: “La belle de jour”, do pernambucano Alceu Valença; “Tudo Bem”, de Lulu Santos; “Redemption Song”, do jamaicano Bob Marley ;“Saingon”, do eterno Emílio Santigo; “O Show Tem Que Continuar”, do sambista Arlindo Cruz; “Fallin”, da diva america Alicia Keys; entre outros sucessos.

Os novos talentos têm como objetivo impressionar os 100 jurados, que ficam posicionados em um grande painel colorido avaliando e comentando as apresentações. Se qualquer um deles gostar da performance, poderá se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos são acumulados, sendo que cada pessoa é equivalente a um ponto ganho. Os ritmos apresentados podem ser bem variados e o ápice da atração acontece quando todos do júri se levantam e formam uma só voz.

"Canta Comigo Teen" nas plataformas digitais

O programa pode ser assistido pelo PlayPlus, serviço de streaming do Grupo Record, onde também ficará disponíveis a íntegra das edições da atração. No portal "R7.com", os internautas podem acompanhar entrevistas exclusivas, melhores momentos, galerias de fotos e reportagens especiais sobre o dia a dia do reality, além de votar em quem deverá ser o vencedor na grande final do programa.

Os telespectadores podem interagir com a atração com comentários, fotos e vídeos enviados pelas redes sociais utilizando a hashtag #CantaComigo. Durante o programa, a multiplataforma também compartilha os conteúdos enviados pelos internautas em todas as redes, como Facebook, Instagram e Twitter. No TikTok e Instagram, os usuários podem acompanhar uma cobertura especial do "Canta Comigo" e encontrar diversos challenges exclusivos com os participantes e jurados.

"Canta Comigo 4" é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar aos domingos, a partir das 18h. A direção-geral é de Marcelo Amiky. Rodrigo Carelli assina a direção do núcleo de realities da Record TV.