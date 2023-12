Cantor e multi-instrumentista francês FKJ se apresenta no Opinião

publicidade

O cantor e multi-instrumentista francês FKJ, em sua primeira vinda ao Brasil, sobe ao palco do Opinião (rua José do Patrocínio, 834) neste sábado, 2, às 20h. Os ingresos estão disponíveis na Sympla. O músico já passou por São Paulo e Rio de Janeiro, nos dias 29 e 30 de novembro.

O músico, que viralizou com o single “Tadow” e há pouco soltou o seu segundo trabalho de estúdio, chega para mostrar seu domínio de diversos instrumentos, indo do violão aos sintetizadores, passando ainda por guitarra, baixo, bateria, saxofone e teclado.

French Kiwi Juice é o apelido de Vincent Fenton, músico considerado um dos pioneiros do New French House. Seu estilo, que mistura jazz, música eletrônica, soul, hip hop e R&B, é dimensionado pelo debut “French Kiwi Juice” (2017) e pelo recente “Vincent” (2022), ambos elogiados pela crítica especializada. O artista conta hoje com mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

French Kiwi Juice começou a sua carreira em 2012, como engenheiro de som e compositor de trilhas sonoras para o cinema. Cantor e multi-instrumentista, lançou o seu EP de estreia, intitulado “Time for a Change”, um ano depois. O registro, com quatro composições autorais, foi impulsionado pelo single “Instant Need”, que hoje tem mais de 45 milhões de execuções somente no Spotify.



De artista emergente a pioneiro de um gênero chamado de New French House, FKJ une influências do jazz, da música eletrônica, do soul, do hip hop e do R&B, numa sonoridade marcada pela sua pegada dançante. O seu primeiro álbum completo, chamado “French Kiwi Juice”, saiu em 2017 e levou ao artista aos principais festivais do mundo, como o Coachella. No mesmo ano, ele viralizou com o single “Tadow” – uma colaboração improvisada com Masego – e fez ainda uma inédita turnê pela Ásia.



Já reconhecido dentro do circuito indie, FJK continuou lançando as suas músicas, como o single “Is Magic Gone”, de 2018; e o EP “Ylang Ylang”, de 2019. Buscando o mesmo estilo leve, alegre e multi-textural das suas obras anteriores, o artista gravou o EP “Just Piano” (2021) antes de soltar o seu segundo álbum, em junho de 2022. “Vincent” é um emaranhado divertido de experimentos sonoros e traz as participações especiais de Carlos Santana e Toro y Moi, entre outros mais.