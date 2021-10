Carlinhos Brown lança novo single com cantora de pagode Marvvila

publicidade

Apresentando sonoridade banhada de sutilezas do samba, o novo single do cantor, compositor e multi-instrumentista Carlinhos Brown, “Rua É”, estará presente em todas as plataformas musicais nesta sexta-feira, dia 29, a partir das 18h, com estreia de clipe inédito. Composição sua com Pierre Onassis e cantada em parceria com a cantora carioca Marvvila, tem um arranjo contagiante e traz, em sua letra, as boas-vindas à esperança por novos tempos e a luminosidade dos bons encontros.

"Muito feliz com esse encontro com uma artista que tem uma luz gigante, com uma personalidade muito forte, muito própria, que reflete em sua voz a grandeza de sua potência artística. Um prazer ter Marvvila nessa canção, e muita coisa boa está por vir", conta Carlinhos. “A experiência de gravar com o Carlinhos Brown foi incrível demais. A realização de um sonho! Ele foi muito generoso, mesmo sendo esse ícone da nossa música brasileira. Tive o prazer de conhecê-lo, em 2016, no The Voice, e lá descobri que ele realmente é aquilo que a gente vê na TV. Cruzar com ele novamente para gravar uma música foi uma honra. Nossa sintonia estava linda e acho que as pessoas vão poder sentir, através do clipe, como foi o nosso reencontro”, comemora Marvvila.

Natural de Bento Ribeiro, subúrbio do Rio de Janeiro, aos 22 anos Marvvila está entre as apostas mais recentes da Warner Music Brasil para o segmento de samba e pagode. Começou a cantar aos 5 anos e gravou o primeiro CD aos 9, no segmento gospel, com o apoio da família. Nas aulas de música da escola, aos 13 anos, foi quando começou a jornada pelo pagode. Aos 16 anos, em 2016, depois de muita pressão dos amigos, se inscreveu no The Voice Brasil, tornando-se um dos destaques da temporada e, assim, conhecida nacionalmente.