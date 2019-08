Carnaval já tem 80% dos ingressos das frisas e camarotes colocados à venda comercializados

publicidade

Oitenta por cento dos ingressos das frisas e camarotes colocados à venda para o Carnaval de Porto Alegre já foram comercializados. Essa é a afirmação do diretor executivo da Bah! Entretenimento, Richard Amaral. A organização está feliz com o resultado e com o abraço recebido da comunidade carnavalesca. “Eles compraram a ideia de adquirir os bilhetes com antecedência, de forma parcelada. Foi a forma que encontramos de todos terem acesso ao entretenimento e cultura em um local privilegiado”, enalteceu.

As vendas promocionais foram encerradas nesta sexta, mas segunda-feira a comercialização segue online, através do site. Todas as quartas-feiras haverá plantão na sala 402 da Faculdade Anhanguera, no quarto andar, na rua Alberto Bins, no Centro Histórico.

A folia está programada para ocorrer nos dias 6 e 7 de março, no Complexo Cultural Porto Seco. Pela primeira vez será feita através de uma parceria privada. Com expertise de uma década em eventos, Amaral disse que o grupo já atuou nos carnavais de Cruz Alta, Uruguaiana e Pelotas. “Temos a melhor expectativa possível para organizarmos a melhor festa que os portoalegrenses já viram. As pessoas podem comprar com tranquilidade, disponibilizaremos conforto e segurança para todos que comparecerem”, garantiu.

Com um sorriso no rosto, é a administrativo da Bah! Produtora, Nani Ribeiro, que recepciona os clientes na sala da Faculdade Anhanguera. “Os vips e frisas foram rapidamente vendidos. Foi uma área bastante valorizada porque ela fica em frente ao recuo da bateria. Será um momento lindo”, enalteceu.

A novidade do pagamento em boleto, sendo a entrada em 48 horas, facilitou a aquisição da entrada para muitas pessoas. “As pulseiras serão entregues próximas da data. Aqueles que optam por quitar os bilhetes imprimimos um ticket que deverá ser apresentado, junto com o contrato, na retirada.” Os ingressos custam de R$ 10 (para o setor popular) a R$ 3 mil (camarotes). A organizadora fica com o lucro e a União das Escolas de Samba de Porto Alegre (Uespa) é a responsável pelos desfiles. Nenhum recurso da prefeitura será disponibilizado.