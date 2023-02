São Borja espera foliões do Cais Folia 2023

publicidade

O Cais Folia de São Borja, às margens do rio Uruguai, promete movimentar foliões a partir do próximo sábado. Serão duas noites de folia nos dias 18 e 20 de fevereiro e uma tarde de carnaval infantil no dia 19 de fevereiro.

O passaporte antecipado para as duas noites de folia custa R$ 25,00. Já o ingresso individual para uma noite fica em R$ 20,00. A venda começa nesta quinta-feira (16), no Parcão, das 9h às 18h. As vendas antecipadas vão até o dia 18/02 às 12h. A animação musical da festa será da Banda Tropical. Além disso, três djs (Dj Patrick Lixinski, Dj Henrique Oliveira e Dj Dane) também animarão a festa.

Uma grande estrutura está em montagem para garantir conforto e segurança nos três dias do evento, além de equipes de segurança e de saúde que estarão em prontidão no local. “Uma das nossas prioridades é assegurar que todos possam se divertir e confraternizar com segurança plena”, ressalta o prefeito Eduardo Bonotto.

A Comissão de Carnaval orienta que será proibido levar ao Cais: garrafa de vidro, caixa de isopor grande, gelo em barra, copos de vidro, espuma e objetos cortantes. No entanto, estão liberados latão e garrafa PET, copos de plástico, copos de acrílico, copos de alumínio, gelo triturado, bolsa térmica, caixa de isopor, caixa térmica/cooler e cadeira de praia.

“Como sempre ocorre, são esperados milhares de pessoas nos três dias de festa. Isso leva à necessidade de oferecer ampla estrutura de serviços, que passa desde banheiros até o apoio dos bares e vendedores ambulantes do Cais do Porto. A nossa expectativa é público recorde, depois da suspensão de atividades devido à pandemia. O Cais Folia é uma festa popular para todos e por isso, também haverá ingresso social. Tem direto todas as pessoas que possuem cadastro atualizado no CadÚnico".

Para retirar a autorização, o cadastrado deve procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), das 7h30min às 12h e das 13h às 16h30min, até esta sexta-feira (17). O ingresso social é individual e intransferível, por isso, é necessário apresentar documento com foto e NIS. Um único membro da família cadastrada pode retirar os ingressos do restante dos integrantes desde que esteja portando o documento individual de cada pessoa cadastrada.

Após o Cais Folia, os eventos de carnaval em São Borja seguem com o Desfile das Escolas de Samba que acontecerá no dia 3 de março na Avenida Venâncio Aires. “Em parceria com a liga das escolas de samba, criada recentemente, queremos entregar à comunidade também um grande evento de beleza e criatividade. Lembrando ainda que todas as atividades da programação de carnaval movimentam a economia do Município de forma significativa”, ressalta Bonotto.