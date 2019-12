Casal discute suas diferenças no primeiro trailer de "Eduardo e Mônica"

publicidade

Uma das músicas mais famosas de Legião Urbana vai ganhar as telas do cinema. "Eduardo e Mônica" teve o seu primeiro trailer divulgado, nesta sexta-feira, onde aparece o casal se conhecendo e discutindo as suas diferenças.

O longa é estrelado por Gabriel Leone e Alice Braga, e ainda traz no elenco nomes de "Otávio Augusto, Juliano Carneiro da Cunha, Victor Lamoglia, Bruna Spínola, Digão Ribeiro e Fabrício Boliveira.

O longa-metragem repete a parceria entre o diretor René Sampaio e a produtora Bianca De Felippes, que filmaram "Faroeste Caboclo" (2013), outro grande sucesso da banda Legião Urbana.

"Eduardo e Mônica" tem lançamento previsto para abril de 2020.

Confira o trailer