Caso GameStop e história real de assassino têm lugar de destaque no festival de Toronto

As estreias mundiais das histórias de uma negociação frenética de ações de uma loja de videogames em um centro comercial e de um assassino em série que surgiu em um programa de entretenimento dos anos 70 ocupam o palco principal do Festival Internacional de Cinema de Toronto nesta sexta-feira (8).

O TIFF, o maior festival de cinema da América do Norte, apresenta uma programação repleta de estreias e projeções especiais com a greve de atores e roteiristas de Hollywood como pano de fundo.

Nesta sexta, a atriz indicada ao Oscar Anna Kendrick ("Amor sem escalas", "A escolha perfeita") faz sua estreia como diretora e protagoniza "Woman of the Hour", uma história real que supera a ficção sobre um assassino que apareceu no programa de TV "The Dating Game".

Rodney Alcalá, que acabou sendo condenado à morte na Califórnia por cinco assassinatos cometidos na década de 1970, era um dos participantes do popular programa de televisão americano enquanto praticava uma onda de assassinatos.

Cada episódio apresentava três homens solteiros que respondiam às perguntas de uma mulher escondida atrás de uma parede, que escolheria o ganhador em função de suas respostas. O casal teria depois um encontro bancado pelo programa.

Kendrick interpreta a participante Cheryl Bradshaw, que ganha um encontro com Alcalá e se nega a ir ao mesmo por causa de seu comportamento preocupante.

'Viagem selvagem'

A próxima estreia será "Dumb Money", com um elenco de estrelas que inclui Seth Rogen e Paul Dano, sobre os investidores aficionados que transformaram a GameStop em um fenômeno de Wall Street em 2021.

O filme acompanha Keith Gill (Dano), que investiu as economias de toda a sua vida na GameStop e escreveu sobre isso nas redes sociais sob o nome de Roaring Kitty. Outros pequenos investidores se deram conta de suas postagens e as chamadas "ações-meme" explodiram em uma negociação selvagem em janeiro de 2021.

"Esta história [...] nos leva a uma viagem selvagem e subversiva que, com sorte, em certa medida, lança luz sobre a disparidade de riqueza neste país", disse o diretor Craig Gillespie em notas prévias à exibição oferecidas aos meios de comunicação.

Gillespie disse que esperava que o longa, baseado no livro de Ben Mezrich "The Antisocial Network", ajudasse a "continuar o debate de que o sistema precisa mudar".

O diretor é esperado no tapete vermelho em Toronto, mas Dano, Rogen, Pete Davidson e outros integrantes do elenco não devem participar da promoção do filme devido à greve em curso.

Prévia do Oscar?

O festival de cinema de Toronto tem sido uma plataforma de lançamento para muitos filmes ganhadores do Oscar e os cineastas por trás dos principais projetos de 2023 esperam que isso se repita nesta edição.

A premiação anual People's Choice Award do TIFF se transformou em um indicador cada vez mais preciso dos prêmios da Academia, antecipando eventuais ganhadores de melhor filme como "Green Book" e "Nomadland".

Também nesta sexta, o cineasta francês Ladj Ly apresenta "Les Indésirables", um olhar sobre as comunidades marginalizadas nos subúrbios de Paris, quatro anos depois de sua obra-prima indicada ao Oscar, "Os Miseráveis".

O TIFF voltou com força total em 2022, depois de dois anos de eventos online ou híbridos organizados durante a pandemia de coronavírus. O festival na maior cidade do Canadá vai até o dia 17 de setembro.