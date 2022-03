CCMQ sedia Festival do Barro e Feira de Cerâmica Artística e Utilitária

publicidade

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ – Andradas, 736) recebe neste sábado, na Travessa dos Cataventos, a 8ª Feira de Cerâmica Artística e Utilitária, que reunirá a produção de mais de 30 artistas e ateliês do Rio Grande do Sul. E durante o final de semana, em vários espaços, o 4º Festival do Barro, cuja programação envolve oficinas, rodas de conversa e palestras, além da construção de um painel coletivo em homenagem ao aniversário de 250 anos de Porto Alegre.

O Festival do Barro teve a primeira edição em 2018 e nasceu com o intuito de reunir ceramistas e divulgar pesquisas e a produção da área no Estado. Organizado de forma colaborativa entre ceramistas e ateliês, o evento chega à 4ª edição como parte das comemorações do aniversário de Porto Alegre e retoma o formato presencial, após uma edição online em 2020. Os oficineiros e palestrantes são pesquisadores, artistas, donos de ateliês e arteterapeutas, com destaque para a palestrante e convidada de honra, Cibele Nakamura, ceramista e curadora paulista. O evento tem patrocínio do Atelier Selmo Ramos (Porto Alegre) e de outras empresas de renome nacional no setor, como Risi Produtos Cerâmicos, Sanchis Fornos Industriais, Pascoal Massas Cerâmicas e Zeramics. A realização tem o apoio da CCMQ, do Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE), instituições da Sedac, do Programa RS Criativo e da Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mario Quintana (AACCMQ).



IV Festival do Barro e a 8ª Feira de Cerâmica Artística e Utilitária – Programação:

26 de março (sábado)

10h às 19h - 8ª Feira de Cerâmica Artística e Utilitária de Porto Alegre, na Travessa dos Cataventos (térreo)

10h - “Artista-professora-professora-ceramista: manhãs, tardes e noites compartilhando reflexões e experiências cerâmicas”, palestra com artista visual, pesquisadora e professora Alexandra Eckert, na Sala Sérgio Napp 2 (2º andar)

10h - “Conversa de fornos e queimas alternativas”, palestra com a artista visual Luciana Firpo, na Sala Sérgio Napp 1 (2º andar)

14h - “Convidando o acaso para o processo criativo”, palestra com a artista Nadia Saad, na Sala Sérgio Napp 2 (2º andar)

14h - “Introdução à Técnica de torno”, oficina com o oleiro e escultor Paulo Cunha, no CDE (5º andar)

16h - “Diálogos com a matéria. Reflexões sobre o processo de criação em cerâmica”, palestra com o artista visual e curador Rodrigo Núñez, na Sala Sérgio Napp 1 (2º andar)

16h30min - “Economia Criativa - Experiência de Mendelin”, palestra com a repórter e ecoativista Silvia Marcuzzo e a artista visual, administradora e desenvolvedora de produtos de arte Isabel Kristin, na Sala Sérgio Napp 2 (2º andar).