CHC Santa Casa apresenta espetáculo "Um Fascista no Divã"

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa recebe amanhã, às 18h, o espetáculo "Um Fascista no Divã", como parte da programação do Porto Alegre em Cena. Os ingressos estão esgotados.

A peça conta o amor que envolvido na contrução de um diálogo contra o ódio. É inspirada no texto de mesmo nome, de autoria do jurista e psicanalista Rubens Casara e da filósofa Márcia Tiburi. Na peça, um psicólogo passa a atender um político com tendências fascistas. O espetáculo busca refletir sobre a ascensão da extrema direita no país.