Chico Buarque ganha releitura do NU’ZS Duo

Nesta sexta, dia 31, o Nu’Zs Duo lança o single "O meu amor" nas plataformas de áudio. A gravação faz parte do projeto “Chico Buarque - Um Outro Olhar”, que propõe novos arranjos para clássicos do compositor.

O duo Nu’Zs, formado pelo músico Max Silva e pela atriz Marcê Porena, tem a proposta de criar novas leituras para temas de Chico Buarque, trazendo elementos sonoros eletrônicos pouco usados em gravações da obra do compositor carioca.

Max optou por explorar a tecnologia para a criação dos novos arranjos, gravando todos os instrumentos, desde baterias a sintetizadores.

"Chico já foi gravado e apresentado de diversas maneiras, por diversos artistas nacionais e internacionais. A decisão de criar um Chico mais pop e ao mesmo tempo teatral tem a intenção de conectar a obra do artista a um outro público, que talvez não seja tão familiarizado com estas canções, e ainda criar outra percepção e subjetividade para os amantes da música do compositor", diz Marcê.

"A obra de Chico Buarque é necessária, vital e sem ela o Brasil seria mais pobre, como já disse Rui Guerra", reflete Max Silva.

Sobre o Nu’Zs

O duo foi criado 2018, quando surge a necessidade dos artistas se reinventarem e adotarem o nome Nu’Zs , que tem sua origem em “nudez”, “despir-se”, “reinventar-se para o novo”. Max Silva já acompanhou alguns nomes da cena da MPB e participou de projetos como a volta do grupo “O Terço”, na década de 1990. Já Marcê Porena traz larga experiência em palcos. Aluna da Escola de Teatro Tablado no Rio de Janeiro em 1996 e da Escola Estadual Martins Penna em 1999, Marcê participou de inúmeros projetos e trabalhos com nomes importantes da cena teatral, como Maria Clara Machado, Cristina Pereira, Sérgio Britto e Diogo Vilela, por quem foi dirigida no musical “Elis - Estrela do Brasil”.

Em 2022, o Duo lançou o EP com canções do projeto "Chico Buarque - Um Outro Olhar", que está rodando o país no formato de show intimista. Recentemente, o Nu'Zs lançou o EP autoral “Todo Dia é Santo” com quatro canções de autoria própria, e o single “O Dia Fora do Tempo”, além de “11:27”, com participação de Paulinho Moska.