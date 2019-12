"Cidade dos Piratas" vence como melhor animação em Festival de Havana

publicidade

A animação brasileira conquistou os três principais prêmios da categoria no 41º Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano de Havana, em Cuba. "Cidade dos Piratas", do diretor gaúcho Otto Guerra, foi eleito o Melhor Longa-Metragem de Animação. Além dele, "Carne", da diretora Camila Kater, ganhou como Melhor Curta-Metragem e o Prêmio Especial do Júri foi para "Sangro", de Thiago Minamisawa, Bruno H. e Guto BR.

"Os Sonâmbulos", da diretora argentina Paula Hernández, foi o grande vencedor da premiação, com três estatuetas: Melhor Longa-Metragem de Ficção, Melhor Roteiro e Melhor Atriz para Érica Rivas. O festival ocorreu de 5 a 15 de dezembro.

Os filmes "A Vida Invisível" e "Bacurau" também saíram premiados nas categorias técnicas dentro do segmento de ficção da premiação. O longa de Karim Aïnouz recebeu os prêmios de Melhor Fotografia e Melhor Direção de Arte.

Já a produção de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dorneles ganhou como Melhor Trilha Sonora. Já o também brasileiro "Três Verões" venceu como Melhor Montagem. Na categoria documentário, o filme "Diz a Ela Que Me Viu Chorar", da paulistana Maíra Bühler recebeu o Prêmio Especial do Júri.

A lista completa dos vencedores está disponível no site do 41º Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano de Havana.

Confira o trailer