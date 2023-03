CINECP: Sombras de um Crime, O Urso do Pó Branco e Agente Noturno se destacam nas telas

publicidade

No CINECP desta semana, destaque vai para o longa-metragem "Sombras de Um Crime", dirigido por Neil Jordan. Também para "O Urso Pó Branco", terror de Elizabeth Bankscom toques de humor. "Noites Alienígenas", vencedor do Festival de Cinema de Gramado de 2022, é o primeiro longa-metragem do Acre que está na lista de estreias. E no streaming, o destaque vai para a série dramática "O Agente Noturno" e mais.

Confira no vídeo abaixo: