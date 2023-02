Cinema inclusivo: sessões especiais de "As Múmias e o Anel Perdido" acontecem neste sábado, 25

publicidade

Neste sábado, às 14h, o Cinesystem do Bourbon Shopping São Leopoldo (R. Primeiro de Março, 821 - Centro, São Leopoldo) e o Cinépolis do Shopping João Pessoa (Av. João Pessoa, 1831 - Farroupilha, Porto Alegre) promovem mais uma vez a inclusão em sua programação. A animação “As Múmias e o Anel Perdido” será adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros distúrbios sensoriais, com sons, luzes e espaços de acordo com as necessidades que proporcionam uma melhor experiência para esse público. A plateia pode se movimentar livremente pela sala, e também dançar, gritar ou cantar à vontade.

“As Múmias e o Anel Perdido” é uma divertida aventura de animação familiar que segue três múmias egípcias que acidentalmente entram no mundo moderno. O filme é repleto de humor, aventura e emoção – mostrando o verdadeiro valor da amizade, trabalho em equipe e acreditar em si mesmo.

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias ou nos sites de cada rede.