Cinematógrafo Cineclube realiza novas sessões gratuitas e online no mês de abril

O Cinematógrafo Cineclube realiza, no mês de abril, novas sessões online e gratuitas com produções do litoral e do interior gaúcho, acompanhadas dos realizadores de cada filme para uma conversa com o público sobre o fazer cinematográfico. Os filmes serão disponibilizados através de links nas redes sociais do cineclube por tempo determinado, enquanto os debates acontecem nos dias 1º, 2, 8 e 9 de abril, a partir das 21h, com transmissão no Facebook do Cinematógrafo.

Para as novas sessões, foram escolhidas produções do litoral e do interior gaúcho, enfatizando a proposta do projeto de apresentar produções plurais e descentralizadas. Na primeira semana, é a vez do Marisco apresentar dois curtas-metragens: “Duas Cruzes”, de Lizzi Barbosa, e “O Maestro da Areia”, de Ivan Therra.

Já na segunda semana, a TV Ovo apresenta os curtas “Quando Te Avisto”, de Denise Copetti e Neli Mombelli, e “Frequências do Interior”, de Neli Mombelli. “Nesse momento em que estamos todos buscando apoios para a sobrevivência da área cultural, queremos dar visibilidade a esses projetos importantes do RS, além de fortalecer o circuito cineclubista, que tem fundamental importância na difusão audiovisual”, comentou Rafaela Pavin, idealizadora do cineclube.

O formato das sessões online do Cineclube, além de ser uma alternativa para o projeto em uma época de distanciamento social, projeta uma iniciativa passo-fundense para todo o Brasil, com uma programação diferenciada de filmes que não costumam ser exibidos nos grandes circuitos comerciais.