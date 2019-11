Cinemateca promove masterclass sobre séries audiovisuais com Carla Ponte

publicidade

A Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribero, 1085) promove, nesta segunda-feira, a masterclass "Séries Audiovisuais do Projeto ao Produto" com a produtora Carla Ponte. O workshop ocorre das 9h30min às 17h. As inscrições estão abertas através do site Sympla e custam R$ 20.

A atividade integra a programação especial 2019 da Cinemateca onde são promovidas aulas de profissionais de cinema de renome internacional compartilham suas experiências de forma crítica e reflexiva, abordando processo criativo na realização cinematográfica, com ênfase a aspectos particulares de cada profissional convidado.

Carla Ponte tem na sua trajetória produções reconhecidas por premiações nacionais e internacionais. Entre seus trabalhos recentes, destaca-se o documentário "La Libertad és una Palabra Grande", no qual assina como coprodutora e Produtora Executiva. Entre os trabalhos para TV, estão a Supervisão de Produção da Série Infantil "Que Monstro te Mordeu?". Criada por Cao Hamburger, vencedora do Prix Jeunesse Iberoamericano 2015.

Como Supervisora de Produção e Desenvolvimento para a Discovery Networks International, esteve à frente de dezenas de produções, entre elas a série "Águias da Cidade", cuja estreia colocou o Discovery na #1 em toda a TV Paga no Brasil, o especial "O Assassinato de Jean Charles", indicado ao Emmy International 2011, entre outros.