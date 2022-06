Cinepets exibe a estreia da semana "Lightyear" para cães e humanos

publicidade

Todo terceiro sábado do mês cães e humanos tem um encontro marcado em frente às telonas, no projeto CinePets, cuja edição de junho exibirá uma animação que vai garantir diversão para pet e tutor nenhum botar defeito. Neste sábado, a sessão de cinema petfriendly vai exibir a grande estreia da semana, “Lightyear”, com toda adaptação necessária para que os cachorros possam também curtir. Quatorze cinemas em dez cidades brasileiras serão contemplados, incluindo no Rio Grande do Sul, Rio Grande (Praça Rio Grande Shopping) e São Leopoldo (Bourbon São Leopoldo), ambas às 14h30min.

A aventura de ação de ficção científica traz a história de origem definitiva de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo em “Toy Story” (1995). Lightyear segue o lendário Patrulheiro Espacial depois que em um teste de voo da nave espacial faz com que ele vá para um planeta hostil e fique abandonado a 4,2 milhões de anos-luz da Terra ao lado de seu comandante e sua tripulação. Para que a experiência dos tutores e seus cachorros seja o mais prazerosa possível, a exibição conta com toda a adaptação necessária de som e luz, deixando o ambiente mais agradável aos olhos e ouvidos do pet, mas sem que os humanos percam a qualidade do filme. As normas de distanciamento social e protocolos de bem-estar também são aplicadas com rigor e devem ser seguidas por todos.

Existem também algumas regras para quem for participar. A primeira delas é que as poltronas são reservadas para os donos, os cachorros podem ficar no colo ou no chão. Estão liberados cães de pequeno e médio porte e que sejam sociáveis. Além disso, todos os animais precisam estar com as vacinas em dia e usar coleira. Ração e petiscos, assim como água - em recipientes adequados - são permitidos. Por fim, a dica é passear com o cachorro antes da exibição, para que depois ele aproveite o tempo na sala para descansar, e, se necessário, sair ao longo da exibição para que o pet possa fazer as necessidades.

