"Claramente eu devo desculpas a minha ex-mulher", afirma Marcius Melhem a Roberto Cabrini

publicidade

Em entrevista a Roberto Cabrini há um ano e meio, o ator Marcius Melhem falou sobre as acusações de assédio contra ele. A exclusiva foi veiculada no Câmera Record deste domingo, dia 19.

Veja Também

Ele negou as denúncias, pediu justiça e confessou ter traído a ex-mulher, a quem afirmou que deve desculpas. Recentemente, um portal de notícias divulgou conversas entre Melhem e as mulheres que declaram ser vítimas do ator. A defesa do ator não quis comentar o caso. Segundo o advogado do humorista, Melhem continua afirmando que o sigilo não o favorece. Mas que enquanto houver o sigilo, ele será respeitado. A investigação está em fase de inquérito policial e cerca de 30 pessoas foram ouvidas, tanto da defesa quanto da acusação.