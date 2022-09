Claudia Leitte é criticada por foto de abajur no formato de arma sobre uma bíblia

publicidade

Claudia Leitte esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, dia 14. A repercussão se deve a um post da cantora, em que ela mostra um abajur no formato de arma sobre uma bíblia, na sua casa.

Internautas associaram a gravação a um possível posicionamento político, e compararam a cantora a Ivete Sangalo, que recentemente fez um discurso contra armas no Rock in Rio. Após as críticas, Claudia deletou o vídeo e postou um texto explicando que sua publicação não teve nenhuma conotação política.

"Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos. Marquei o meu amigo que me deu o livro que mostrei no vídeo como sinal de gratidão. Nada além disso. Não passou pela minha cabeça nenhuma dessas afirmações que chegaram a mim", escreveu.

Claudia ainda explicou que o objeto fazia sentido para ela: "usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo", afirmou.