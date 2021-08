Clemente Nascimento e Herculano Neto dão dicas para artistas independentes no Trilha de Sexta

publicidade

Na 13ª edição do Trilha de Sexta, que vai ao ar na sexta (3), a partir das 19h, no R7 e também no canal da Record TV no YouTube, Clemente Nascimento e Herculano Neto darão dicas importantes para quem busca o sucesso na música.

Sob o comando da apresentadora Jacky Petkovic, o happy hour virtual do R7, que conta com o apoio da cerveja Crystal, traz uma mistura irresistível de estilos musicais.

Herculano Neto é empresário e produtor de dois grandes eventos do interior de São Paulo, como o Carna Itu e o Rodeio Itu. Já Clemente Nascimento é um dos ícones do rock brasileiro. O cantor e compositor é vocalista da banda Inocentes, guitarrista do grupo Plebe Rude e diretor artístico do Showlivre.com.

Há 17 anos atuando como apresentador e curador artístico do programa Estúdio Showlivre, Clemente, entre outros conselhos, explica que uma das características mais fortes pra quem quer deixar sua marca na música é a personalidade. “Não existe um modelo pronto para você fazer sucesso. Você tem que achar seu espaço, seu caminho. É difícil? É! Mas é preciso sentir o que você tem para dar de melhor. Cada um tem seu espaço. Você pode usar a carreira dos outros como exemplo, mas não pode deixar jamais de ser você”, afirma.

Ao longo de 14 edições do Rodeio Itu, Herculano Neto já promoveu centenas de shows dos mais diferentes artistas, de todos estilos musicais. Um processo que passa por duas etapas: a aceitação do público e pesquisas constantes da produção do evento para investir em novas apostas de sucesso.

Herculano conta que é criada uma enquete virtual para o público votar nos artistas preferidos. Os mais votados são convidados para estarem no palco principal do evento. “Levamos em consideração a opinião do público, mas também analisamos a trajetória do artista. Hoje, por conta dos meios digitais, vamos no Spotify ver quantas pesquisas foram feitas no nome dele. A gente segue uma onda crescente para projetar que, durante o festival, o artista vai estar em um bom momento da carreira”, explica o empresário.

Produtor Crystal

Na edição especial que vai ao ar nesta sexta (3), o programa traz três grandes revelações do Produtor Crystal, famoso quadro que apresenta ao público novos artistas que estão na batalha pelo sucesso.

Do Rio de Janeiro, Leandro Laranja vai tirar todo mundo para dançar na ginga de seu pagode romântico. De Minas Gerais, o cantor Léo Teixeira esquentará o baile virtual com seu sertanejo cheio de bom humor. Do Espírito Santo, Karla Stelzer vem com o pop-rock cheio de composições autorais.

Com essa “amostra grátis” de consultoria profissional dos nossos convidados e a galera boa de canto do Produtor já deu para ver que essa edição do Trilha de Sexta será uma verdadeira aula. Não perca!