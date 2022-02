Coala Festival está prometido para setembro

publicidade

O Coala Festival ainda não revelou nem metade da sua programação deste ano, marcada para os dias 17 e 18 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Ainda assim, 90% dos ingressos já foram vendidos.

Três novas atrações se unem ao line-up da oitava edição do evento: a cantora, compositora e produtora Ana Frango Elétrico e o grupo Bala Desejo (formado por Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra; e que acaba de lançar o disco Sim Sim Sim pelo Coala Records) se somam ao dia 17 de setembro, mesma data de Gal Costa (com a participação de Tim Bernardes e Rubel) e Alceu Valença; enquanto Rodrigo Amarante está confirmado para o dia 18 de setembro, que lista também Maria Bethânia, Black Alien e Marina Sena.

Rodrigo Amarante comenta: "Lançar esse novo disco durante a pandemia e não poder tocar ao vivo por tanto tempo foi uma tremenda falta de sacanagem”. Ele prepara um show do álbum 'Drama' (2021) para apresentar no palco do Coala Festival.

Os ingressos para o Coala Festival 2022 estão disponíveis no site Total Acesso. Além de ingressos avulsos, restam algumas poucas unidades do passe coalático, que garante a entrada nos dois dias de evento.

Serviço:

Coala Festival 2022

Data: 17 de 18 de setembro

Local: Memorial da América Latina



Sobre o Coala Festival

Criado em 2014, o Coala Festival é um dos eventos mais importantes do país, além de ser um dos mais aguardados do calendário. Realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo, anualmente o festival cria uma programação que dita tendências e fortalece a música brasileira de forma criativa e diversa. Há espaço para encontros inusitados, grupos que fazem fusões de ritmos e representantes de vários gêneros musicais e regiões do Brasil.