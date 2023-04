Coletivo Del Puerto exibe "Uma Peña Flamenca" na Zona Cultural

publicidade

Nesta sexta-feira, dia 31, às 20h, o coletivo Del Puerto se junta à Zona Cultural (av. Alberto Bins, 900), em Porto Alegre, para exibirem "Uma Peña Flamenca", espetáculo de dança e música flamenca com o propósito de coletivizar e trocar experiências, celebrando o novo espaço cultural da cidade. Ingressos podem ser adquiridos através do site da EntreAtos.

Na reunião aberta de artistas e apreciadores de flamenco, todos são convidados a desfrutar e vivenciar de perto uma arte que apresenta cante, guitarra, baile e interpretação na sua composição de cena.

Desde sua fundação, em 1999 pela artista Andrea Del Puerto, o coletivo Del Puerto reúne em seu elenco criadores e pesquisadoras(es) que realizam um trabalho permanente de pesquisa técnica, pedagógica, expressiva e histórico-cultural que envolve a linguagem Flamenca, abrangendo as múltiplas camadas que a compõe: movimento, expressão, música, história e cultura.

Atualmente o grupo segue circulando com o espetáculo Flamenco Imaginário, que é o primeiro espetáculo de flamenco para crianças desenvolvido no Brasil. A companhia já circulou por todo o país com outras montagens, recebeu prêmios e indicações, entre eles Prêmio Açorianos em Dança de melhor espetáculo com Tablao e Las Cuatro Esquinas, melhor bailarina e bailarino em Consonantes e melhor produção, iluminação e figurinos com Flamenco Imaginário.

A bilheteria e Bar da Zona abrem 1h antes da apresentação. Nesta noite, o bar entrará na sintonia flamenca, com bebidas e tapas de inspiração espanhola.