Com 39 anos, Jhean Marcell, do Broz, vai para UTI por causa da covid-19

Jhean Marcell, integrante do grupo Br'Oz, teve de ir para a UTI devido a complicações da covid-19. O cantor, de 39 anos, teve de ser internado na quinta-feira, dia 20, por causa da baixa saturação. O artista testou positivo para o novo coronavírus na semana passada. No sábado, 22, a esposa de Jhean Marcell fez uma publicação no perfil oficial do cantor no Instagram.



"Pessoal, estou aqui invadindo a conta do marido pra pedir a oração de vocês. Jhean foi internado quinta, hoje seguiu pra UTI pra ser bem cuidado por lá. Para quem não sabe, ele atestou positivo para a covid. Ficou sendo cuidado em casa, mas quinta, devido a baixa saturação foi pro hospital", escreveu.



De acordo com informações de Bruna Barcelos, os exames clínicos do cantor estão bons, mas a respiração dele ainda exige cuidados "Só o pulmão do nosso cantor que está cansado, precisando de cuidados mais intensos. Quem o conhece sabe que ele é super discreto. Ele nem quis em momento algum postar algo por aqui. Mas, o momento agora pede a união de todos. Sei o quanto ele é querido por vocês aqui", escreveu.



A publicação recebeu uma série de comentários de fãs e amigos de Jhean Marcell. Recentemente, no início de maio, o cantor anunciou que o grupo faria uma live no YouTube. O evento também ajudou a Associação dos Músicos de Uberlândia.