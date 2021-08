Com câncer, Kathy Griffin precisará retirar metade de um dos pulmões

publicidade

Kathy Griffin escreveu um desabafo em suas redes sociais, nesta segunda-feira (2).

A atriz e humorista, de 60 anos, revelou aos fãs que está com câncer de pulmão.

"Eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu estou com câncer. Estou prestes a fazer uma cirurgia para remover metade do meu pulmão esquerdo. Sim, estou com câncer de pulmão mesmo nunca tendo fumado na vida", contou Kathy em um texto.

A atriz tranquilizou os fãs ao falar de seu estado de saúde: "Os médicos estão otimistas, já que a doença está no primeiro estágio e restrita ao pulmão esquerdo. Com esperança, não precisarei de quimioterapia ou radioterapia depois disso, e devo ter as funções de respiração normais".

Kathy ainda ressaltou a importância de ter se vacinado contra a covid-19: "Eu devo estar recuperada e correndo como normalmente em cerca de um mês ou menos. Foram 4 anos complicados, tentando voltar ao trabalho, fazer vocês darem risada e se divertirem, mas eu vou ficar bem. E, claro, estou totalmente vacinada contra a covid. As consequências se eu não tivesse me vacinado poderiam ser ainda mais sérias".

Ela finalizou a mensagem deixando um conselho aos fãs: "Por favor, mantenha seus check-ups médicos em dia. Vai salvar sua vida".

Nos comentários, diversos famosos se manifestaram. "Te amo, Kathy. Você vai conseguir!", escreveu a comediante Amy Schumer. "Te mandando minhas orações, Kathy. Desejo que você melhore rapidamente", comentou a atriz Uzo Aduba. "Orando por sua rápida recuperação", escreveu Heather McDonald.

Veja abaixo o texto original, em inglês, publicado por Kathy.