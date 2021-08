Com Covid-19, Silvio segue isolado e sem previsão de retorno à televisão

publicidade

Silvio Santos, de 90 anos, está "muito bem" e permanece cumprindo a quarentena com a família na mansão em que vive no Morumbi, na zona sul de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do SBT, em contato com a reportagem do Portal R7, ainda não há previsão de retorno do apresentador aos estúdios da emissora.

O empresário foi internado na sexta-feira (13), no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, após ser diagnosticado com Covid-19. O comunicador, que apresentava alguns sintomas leves da doença, ficou cerca de um dia na unidade de saúde para a realização de exames. Horas depois, no entanto, o apresentador recebeu alta.

A internação foi confirmada por uma das filhas, Patricia Abravanel, em comunicado postado nas redes sociais. Ela escreveu: "Olá, pessoal. Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama. Brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para Covid-19". Segundo ela, a equipe médica decidiu internar Silvio por precaução.

Vale lembrar que Silvio Santos, que já foi vacinado contra a Covid-19, voltou ao trabalho no último dia 23 de julho. O comunicador ficou afastado dos estúdios por quase dois anos devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Na ocasião, ele foi recebido com aplausos por funcionários da casa.