Com doença degenerativa rara, PC Siqueira reaprende a andar

O youtuber PC Siqueira, que no ano passado foi acusado de pedofilia após uma troca de mensagens vazadas na internet, voltou às redes sociais para contar como está se recuperando de uma cirurgia no quadril.

Em um vídeo publicado no YouTube, PC mostrou como tem sido a rotina desde a retirada de um osso necrosado no quadril e na cabeça do fêmur. Ele também exibiu os primeiros passos com andador.

Em 2020, PC contou aos seguidores que estava sofrendo com uma doença degenerativa rara. Em sua conta no Instagram, ele publicou uma foto usando uma bengala, máscara e capuz, e escreveu: "Demorou um ano pra sair na rua. Andei com meu quadril 100% necrosado pra dar de cara com a agência do banco que deixou de existir. A sorte é que eu tenho um dia a mais pra não ver meu saldo negativo."

Assim que recebeu uma resposta de um seguidor, que também desabafou sobre o problema de saúde, o youtuber falou mais uma vez sobre o assunto. "Meu quadril e cabeça do fêmur está 100% necrosado. É uma doença degenerativa rara. Claro que tinha que ser comigo."

O procedimento feito no lado esquerdo do quadril será repetido dentro de dois meses, mas do lado direito. Nas redes sociais, o youtuber também pediu ajuda financeira a quem pudesse colaborar com os gastos que tem tido com a doença: "Daqui dois meses farei a outra perna. Fica ai a chave pix pra quem quiser/e puder dar aquela força.