Com estreia em 2023, James Mangold anuncia início da edição de 'Indiana Jones 5'

Na última segunda-feira, dia 7, o diretor James Mangold, de Os Indomáveis, usou seu Twitter para comunicar os fãs de Indiana Jones que ele já começou a trabalhar no tão aguardado quinto filme da franquia.

Por mais que essa seja uma boa notícia, Mangold aproveitou para acalmar os ânimos e afirmou que ainda é "um pouco cedo" para esperar por prévias oficiais, com teaser e trailers. "Embora eu já estivesse editando enquanto filmava, eu oficialmente comecei a editar Indiana Jones 5 hoje (7 de março de 2022). A todos aqueles perguntando sobre trailers e teasers, imagens e primeiros vislumbres ou prévias, este é o lugar certo para procurar por informações, mas ainda é um pouco cedo. Fiquem bem e pacientes", escreveu o diretor.

Além de Harrison Ford, o novo filme contará com Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen (Doutor Estranho), Boyd Holbrook (Narcos) e Thomas Kretschmann (Vingadores: Era de Ultron). Está é a primeira vez que um filme da franquia Indiana Jones não está sendo dirigido por Steven Spielberg. O longa deve chegar aos cinemas em 30 de junho de 2023, após adiamento de quase um ano. O novo Indiana Jones estava previsto para julho de 2022, mas a Disney anunciou uma mudança em seu calendário e entre essas alterações estava a data de estreia do longa, que ficou para 30 de junho do ano que vem.