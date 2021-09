Com mensagem de superação, Bhaskar, Alok e Tom Enzy lançam o single "Born To Kill"

publicidade

Com uma mensagem de superação dos obstáculos e desafios "Born To Kill" é o novo lançamento dos irmãos Bhaskar e Alok em colaboração com o também DJ e produtor português Tom Enzy. O single reforça a ideia de que é preciso acreditar na grandeza individual para vencer as batalhas do dia a dia.

Para Bhaskar, a maior expectativa é que "Born To Kill" traga coisas boas para quem a ouve, independente de ser um sucesso. "Ela tem uma mensagem forte e nós gostamos muito de transmitir essa ideia motivacional. Fiz muito isso com a série de vídeos ‘Cartas para o Jovem DJ’. Então, nós três pensamos que, independente de ser um sucesso ou não, pelo menos tentamos levar algo bom para as pessoas. Se podemos motivar alguém, então com certeza vamos fazer!", revela.

Com uma sonoridade super fresh, que remete a lugares futurísticos, a capa da faixa foi desenvolvida por meio de uma ilustração dos três artistas, vestidos como se estivessem prontas para a guerra. Atingindo o público com um título provocativo e uma arte curiosa, a track contempla três DJs e produtores muito parecidos, que começaram suas carreiras na música ainda muito jovens.

"Born To Kill" é a quinta colaboração dos irmãos, que já lançaram "Fuego" (mais de 250 milhões de plays), "This City", "Bella Ciao" e "Killed By the City" (com quase 25 milhões de transmissões).