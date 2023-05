Compositor Vagner Cunha lança coleção de prelúdios

publicidade

Nesta terça-feira, dia 23 de maio, a partir das 19h, o álbum "Prelúdios para Piano Livro II", com 12 composições de Vagner Cunha executadas ao piano por Ney Fialkow, estará disponível em todas as plataformas de streaming musical. O trabalho foi gravado ao vivo no dia 26 de fevereiro passado, com Ney tocando um piano Fazioli.

Como o título do novo trabalho já antecipa, o álbum sucede "Prelúdios para Piano Livro I", de 2018, com André Carrara ao piano. A criação de prelúdios tem um papel importante no processo criativo de Vagner: "Encaro de duas formas. Uma é exercitar a composição no que eu chamo de 'pequenas formas', ou seja, que não sejam concertos ou óperas, formatos mais próximos de mim nos últimos anos. A outra é que os prelúdios me permitem estudar, exercitar, testar. É como um laboratório. Partes de prelúdios podem entrar num concerto, trechos de um concerto podem gerar um prelúdio", reflete Vagner.

A versão em CD físico de "Prelúdios para Piano Livro II" será lançada no segundo semestre de 2023. A capa do disco tem gravura assinada pela artista visual Teresa Poester. O registro foi feito pelo engenheiro de som Leo Bracht na sede da Bell’Anima, no Recanto Maestro (localizado a 30 km de Santa Maria/RS).

Essa não é a primeira vez que o compositor e o pianista trabalham juntos. Foi Ney quem estreou, em 2001, o "Concerto para Piano", de Vagner, no Anfiteatro Pe. Werner, em São Leopoldo, com a orquestra Unisinos sendo regida por Roberto Duarte. Junto com Cristina Capparelli, Ney também tocou piano no primeiro CD de Cunha, "Mahavidyas" ( 2008) .

Vagner Cunha

Nascido em Porto Alegre, Cunha transita como compositor, violinista, arranjador e produtor por diversos gêneros e sonoridades. Suas composições têm sido estreadas por diversas orquestras e grupos de câmara brasileiros, com destaque para o Concerto para Violino Nº1, Concerto para Viola, Concerto para Violão de 7 Cordas, Concerto para Piano e Orquestra Sinfônica, Ballet Mahavidyas e Aleph. Recebeu sete vezes o Prêmio Açorianos e, em 2011, o Prêmio FUNARTE de composição. Atualmente, é diretor musical da Camerata Ontoarte Recanto Maestro. Em 2018, estreou O Quatrilho, sua primeira ópera, baseada em texto homônimo de José Clemente Pozenato. Ainda em 2018, foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Arranjo, por "Campos Neutrais", de Vitor Ramil.

Ney Fialkow

Premiado em diversos concursos nacionais e no exterior, o pianista Ney Fialkow é hoje um dos destacados músicos do cenário nacional. Tem conciliado a movimentada carreira de solista e camerista com a atividade de professor titular do Departamento de Música do Instituto de Artes UFRGS, em Porto Alegre. Em 2016, fez sua estreia em Paris, na Sala Cortot em duo pianístico com Guigla Katsarava. Lançou os álbuns Metamorfora e Fantasy nos EUA em parceria com o baixista Marcos Machado pelo selo Blue Griffin, e a obra completa de Claudio Santoro para violoncelo e piano com Hugo Pilger, álbum indicado ao Grammy Latino de 2021. Atuou como solista de orquestra sob a regência de diversos maestros, entre eles, Camargo Guarnieri, Isaac Karabtchevsky, Roberto Tibiriçá. Roberto Duarte, Miguel Graça Moura.