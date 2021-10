Comunidade Nin-Jitsu na Oktober do Barcelos

publicidade

A Comunidade Nin-Jitsu em 2020 retomou a sua formação original, trazendo de volta todos os sucessos da sua trajetória. A banda formada Mano Changes (voz), Nando Endres (baixo), Fredi "Chernobyl" Endres (guitarra) e Pancho (bateria) é a atração principal da Oktober Fest do Barcelos, casa localizada na rua Doutor Barcelos, 431, no bairro Tristeza, na Zona Sul da capital gaúcha. A banda sobe ao palco principal da casa às 23h. A CNJ começou em 1995 como uma brincadeira de amigos. Com objetivo de criar uma sonoridade inovadora sem soar pretensiosa, a banda sempre primou pela originalidade. Aproveitando todas as influências da época, a Comunidade surgiu com uma junção inovadora de Miami-Bass (hip hop típico da Florida nos anos 80), com rock, rap, heavy metal, reggae e funk. O destaque no circuito musical foi inevitável, e sua primeira música, "Detetive", ganhou o prêmio VMB MTV Brasil de melhor clipe independente e foi a terceira música mais tocada do Brasil. Tudo isto gerou inspiração para o primeiro álbum, o "Broncas Legais", que contou com a produção de Edu K (DeFalla) e emplacou hinos de uma geração, principalmente no sul do

Brasil, como "Merda de Bar", "Rap do Trago (Der Kommissar-Falco)", "Quero Te Levar" e "Melô do Analfabeto".

Na sequência, a Comunidade Nin-Jitsu lançou mais discos recheados de sons aprovados pelo público como "Maicou Douglas Syndrome" (com "Não Aguento Mais", "Cowboy", "Arrastão do Amor", "Ah! EuTô Sem Erva); "Aproveite Agora" (com "Aperitivado", "Me Faz Bem", "Fubanga"; "Comunidade no Baile" (com "Toda Molhada", "Martiny"); "Atividade na Laje" ("Chuva nas Calcinha", "Sem

Vacilar"). Além disto a banda lançou um disco Ao Vivo, que foi fruto de um brinde inserido em uma revista, esgotando a edição e indo parar nas lojas de CDs. A banda caiu na estrada, frequentou os mais importantes programas de TV, segue compondo e se apresentando há 22 anos e já tem na sua

bagagem mais de mil shows. Dentre as apresentações mais importantes, podemos incluir a abertura do show do Red Hot Chili Peppers com direito a participação especial de Chad Smith (baterista do RHCP) cantando um clássico do Funkadelic com os ninjas e super elogios à Comunidade. A banda tocou em dezenas de festivais do RS, sul, centro, norte e nordeste do país

(Se Rasgum, Bananada, Casarão, REC BEAT) e fez tour por Portugal e Espanha no ano de 2009.

A Comunidade Nin-Jitsu lançou um DVD, "Ao Vivo no Opinião", que inclui suas melhores músicas e

roupagens criadas pela banda para as músicas dos convidados mais do que especiais (Chorão, Xis, Edu K, B-Negão, Lucas Silveira e Papas da Língua). Além de ter lançado um

álbum alternativo chamado “King Kong Diamond”. A banda segue criando e lançando músicas como "Só Notícia Boa" feat. Armandinho, "Todos a Bailar" feat. DJ Marlboro, “Se Acha” e o EP

"Outlet" (2020).

A apresentação da CNJ no Barcelos tem a abertura da banda Acústica Zero, às 21h. Informações sobre a Oktober do Barcelos pelo http://linktr.ee/barcelosbeerfood.