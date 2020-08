“Concerto para Oboé” tem sua primeira audição em performance virtual

publicidade

A estreia do “Concerto para Oboé”, obra nº 11 da Série Brasil 2010, composta por Dimitri Cervo, é neste domingo, às 19h, com interpretação do oboísta Érico Marques, dentro da série de recitais promovidos pela Casa da Música Poa.

Também haverá a apresentação do “Desafio para dois violinos”, de Dimitri Cervo, com performance dos violinistas Ricardo Chacon e Ronner Urbino.

Ambas as apresentações foram gravadas especialmente para a série de recitais e ganham transmissão pelas redes sociais do espaço cultural.

Dimitri Cervo

O músico gaúcho tem se destacando como compositor de obras multifacetadas, como “As Quatro Estações Brasileiras” e “Toronubá”. Por sua discografia, recebeu cinco Prêmios Açorianos como melhor compositor e CD clássico.

Como intérprete de sua própria obra, tem atuado ao piano e como regente em parceria com diversos conjuntos e orquestras. Em 2019, lançou o disco “Música Sinfônica”, conduzindo algumas de suas composições à frente da Orquestra Sinfônica da Venezuela. Atua como docente no Departamento de Música da Ufrgs.