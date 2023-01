Concertos e homenagens no Festival Internacional Sesc de Música

publicidade

O Festival Internacional Sesc de Música, realizado até 27 de janeiro, movimenta a cidade de Pelotas, com formação musical e apresentações de instrumentistas de diversas partes do mundo. Nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro, o músico e compositor Assumpção Avendano Júnior, precursor do choro em Pelotas, será lembrado em um recital, às 19h, na Bibliotheca Pública Pelotense, pelos músicos brasileiros Mathias Behrends Pinto, Lucian Krolow, Matheus Kleber, Elias Barboza, Guilherme Sanches, Alexandre Susin, Fernando Deddos, Albert Khattar e Marcelo Barboza.

No dia 25, às 20h30min, o palco do Theatro Guarany apresentará “Avendano Júnior: a tradição do choro em Pelotas”. O repertório do espetáculo trará clássicos do compositor, além de revisitar a memória coletiva e sonora das noites boêmias no Bar Liberdade.

Homenageados nesta edição

Nesta edição do Festival, além de Avendano, são homenageador Johannes Brahms, Heitor Villa-Lobos e Camargo Guarnieri. O artista plástico Madu Lopes criou ilustrações dos homenageados que estão espalhadas por Pelotas interagindo com espaços arquitetônicos. Assim como Avendano, a importante referência do romantismo musical europeu do século XIX, Johannes Brahms, foi retratada nas ilustrações do Festival. Na homenagem, Brahms aparece em frente ao Theatro Sete de Abril. Já Villa-Lobos, uma figura criativa significativa do século XX na música clássica brasileira e o compositor da América do Sul mais conhecido mundialmente, aparece junto do Mercado Central. Camargo Guarnieri, que é o segundo compositor brasileiro mais executado no mundo, foi desenhado regendo na janela da Bibliotheca Pública Pelotense.

Veja a programação de hoje até domingo para conferir no festival:

Dia 19 de janeiro (Quinta-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

14h – Grupo de Cordas do Festival | Festival na Comunidade (Hospital São Francisco de Paula) ***

15h30 – Ensaio Aberto - Ópera Cavalleria Rusticana - CORS (Theatro Guarany)

17h – Banda União Democrata | Festival na Comunidade (Shopping Pelotas)

19h – Recital de Choro | Homenagem a Avendano Júnior | Mathias Behrends Pinto (BRA), Lucian Krolow (BRA), Matheus Kleber (BRA), Elias Barboza (BRA), Guilherme Sanches (BRA), Alexandre Susin (BRA), Fernando Deddos (BRA), Albert Khattar (BRA) e Marcelo Barboza (BRA) (Bibliotheca Pública Pelotense) - espetáculo com serviço de audiodescrição e tradução em Libras

20h30 – Ópera Cavalleria Rusticana - CORS (Theatro Guarany) - espetáculo com serviço de audiodescrição e tradução em Libras

Dia 20 de janeiro (Sexta-feira)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

14h – Grupo de Cordas do Festival | Festival na Comunidade (Hospital Escola UFPel) ***

19h – Recital de Cordas, Harpa e Piano | Emmanuele Baldini (BRA), Freddy Varela (ARG), Horácio Schaefer (BRA), Fábio Presgrave (BRA), Ana Valéria Poles (BRA), Liuba Klevtsova (RUS), Eder Kinappe (BRA), Max Uriarte (BRA) e André Carrara (BRA) (Bibliotheca Pública Pelotense) - com serviço de audiodescrição e tradução em Libras

19h30 – Grupo de Canto do Festival | Festival na Comunidade (Catedral Metropolitana São Francisco de Paula)

20h – Orquestra Municipal e do Areal | Festival na Comunidade (Paróquia São José)

20h – Banda Sinfônica Acadêmica | Regente Mônica Giardini (BRA) (Praia do Laranjal – Palco do Festival)

Dia 21 de janeiro (Sábado)

13h – Recital de Alunos (Conservatório de Música da UFPel)

19h – Recital de Madeiras, Metais e Piano | Maurício Freire (BRA), Giorgio Mandolesi (ITA), Ovanir Buosi (BRA), Paulo Bergmann (BRA), Tiago Linck (BRA), Marcos Motta (BRA), Alma Liebrecht (EUA), José Milton Vieira (BRA) e Adib Corrêa Vera (BRA) (Bibliotheca Pública Pelotense) - com serviço de audiodescrição e tradução em Libras

20h – Orquestra de Câmara Theatro São Pedro e Vitor Ramil (Praia do Laranjal – Palco do Festival)

20h30 – Gafieira do Festival | Festival na Comunidade (Nave)

Dia 22 de janeiro (Domingo)

15h – Recital Classe de Piano (Bibliotheca Pública Pelotense)

18h – Banda União Democrata (Casa da Praia Sesc Laranjal)

20h30 – Orquestra Sinfônica Acadêmica | Regente Robert G. Hasty (EUA) (Theatro Guarany) - com transmissão ao vivo no site do festival

21h – Autocine Brazilian Blend | Festival na Comunidade (Food Hall Quartier)