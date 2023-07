publicidade

A segunda edição do Concurso Zola Amaro para Cantoras Líricas está com inscrições abertas. Realizado pela Orquestra de Câmara da Ulbra em parceria com a Agenda Lírica, o concurso é pioneiro na categoria de concursos de canto a contemplar exclusivamente mulheres.

As inscrições serão recebidas até o dia 20 de agosto, por meio de preenchimento e envio de formulário disponível em: https://agendalirica.wixsite.com/concurso-zola-amaro.

Podem participar cantoras líricas profissionais, amadoras ou estudantes a partir de 18 anos. As candidatas deverão enviar três vídeos gravados exclusivamente para esse concurso, sendo duas árias do repertório proposto e uma ária de livre escolha. Serão também aceitas árias de operetas e zarzuelas.

A Comissão Avaliadora selecionará 10 finalistas – que serão anunciadas no dia 9 de setembro. A prova final será realizada em concerto da série Domingo Clássico com a Orquestra da Ulbra, aberto ao público, no dia 22 de outubro, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280). As vencedoras serão escolhidas nesta ocasião, sendo anunciadas logo após o espetáculo.

Serão premiadas três cantoras com certificado e prêmio em dinheiro. A vencedora do primeiro lugar ainda ganhará uma viagem a Milão, Itália, oferecida pela assessoria Cidadania Italiana. Haverá, ainda, homenagens para outras três cantoras, nas categorias Incentivo Artístico, Voto Popular e Revelação Juvenil – que ganharão certificados. Entre as finalistas, também será reservada uma vaga na fase semifinal Concurso Maria Callas 2024, que ocorre em São Paulo.

Zola Amaro

O concurso é uma homenagem à grande soprano gaúcha Zola Amaro (1890 – 1944), a primeira sul-americana a cantar no mítico Theatro Alla Scala de Milão, templo maior da ópera. Nascida em Pelotas, fez importante e longa carreira, apresentado-se em Roma, Veneza, Turim, Palermo, Florença, Rotterdam e Amsterdam, entre outros. Foi reconhecida como uma das mais importantes “Normas” da história, cantando no Festival Bellini, em Catânia, terra natal do compositor, em homenagem aos 120 anos de seu nascimento. No saguão do Theatro São Pedro de Porto Alegre encontra-se uma placa com a inscrição: “Neste theatro cantou Zola Amaro – 1º-11-1920”.

O II Concurso Zola Amaro para Cantoras Líricas é realizado pela Orquestra de Câmara da Ulbra em parceria com a Agenda Lírica. Conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de POA, da Cidadania Italiana e do Concurso Maria Callas 2024.

Programação do concurso:

Inscrições: até 20 de agosto, pelo site: https://agendalirica.wixsite.com/concurso-zola-amaro

Divulgação das finalistas: 9 de setembro

Serão anunciadas as 10 finalistas, que participarão de ensaios com a Orquestra de Câmara da Ulbra.

Etapa final: 22 de outubro

As 10 finalistas se apresentam com a Orquestra de Câmara da Ulbra, em concertoda série Domingo Clássico, aberto ao público, na Associação Leopoldina Juvenil.

As vencedoras serão anunciadas logo após o espetáculo.

Premiações:

1º Lugar: R$5.000,00 (Cinco mil reais), uma passagem de ida e volta para Milão, Itália, oferecida pela assessoria Cidadania Italiana, e certificado.

2º Lugar: R$3.000,00 (Três mil reais) e certificado.

3º Lugar: R$2.000,00 (Dois mil reais) e certificado.

Incentivo Artístico: certificado.

Voto Popular: certificado.

Revelação Juvenil: certificado.

Prêmio Concurso Maria Callas 2024: uma vaga na fase semifinal para uma das 3 (três) vencedoras do II Concurso Zola Amaro para Cantoras Líricas que tenha até 40 anos quando da realização do 22° Concurso Maria Callas 2024.

Confira vídeo da final de 2022: