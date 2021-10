Confira as atrações de teatro on-line desta quinta-feira

publicidade

Inês Viana dirige “Maria!”, organização de crônicas e canções do escritor, compositor e comentarista esportivo Antônio Maria, no seu centenário. Um dia na vida de Maria, interpretado pelo ator Cláudio Mendes, no seu aniversário, com suas lembranças, norteiam a montagem, em cartaz hoje, 18h30min, no canal do YouTube da Associação dos Funcionários do BNDES.

A história começa com o artista voltando para casa, um apartamento de quarto e sala em Copacabana, com o dia amanhecendo, vindo de mais uma noitada boêmia. Faz uma ode ao Rio de Janeiro, cidade que escolheu para viver e também critica seu abandono. Antes de dormir fala sobre cansaço, velhice e sua vida irrequieta. Adormece, enfim, e ao acordar entre as várias tarefas que tem para cumprir, escrevendo crônicas para a rádio e para o jornal, conversa sobre feiura, velhice, solidão, amor, trabalho, dívidas, insatisfações. Sem conseguir escrever uma linha, nem sobre si mesmo, ele abre seu diário e relembra o Carnaval de sua infância no Recife, sua chegada ao Rio de Janeiro, na Lapa dos anos 40, cheio de deslumbramentos. Ao anoitecer ele sai de casa, vai cair no Sacha’s, como sempre, e lá encontra seus amigos: Vinícius de Moraes, Di Cavalcanti, Maysa e lamenta a perda de sua amiga querida, Dolores Duran, de quem se recorda com muita saudade.

O universo feminino é o mote de “Sobre Azares Futuros”, que se destaca na programação do Palco Giratório Sesc 2021, nesta quinta-feira, às 20h, com transmissão gratuita pelo Youtube Sesc Brasil. Abimaelson Santos dirige o solo de Lidya Ferreira, composto por quatro cenas, de narrativas políticas, poéticas, singelas, dolorosas e alegres sobre ser mulher no mundo. As lutas diárias, os azares futuros, os assédios, os abortos, as maternidades e os direitos sobre o corpo são abordados na cena, no corpo e nas marcas da atriz. O espetáculo trata sobre os contratempos cotidianos do mundo feminino, que ao longo dos tempos foram, equivocadamente, naturalizados. Ele costura marcas individuais, experiências familiares, relatos, memórias e modos diversos de estar e ser mulher no mundo. O mundo enquanto território, lugar, espaço habitado, que é permeado de dificuldades, sonhos, desejos e resistências.

De hoje a domingo, o Itaú Cultural traz três espetáculos da série Palco Virtual, transmitidos via Zoom gratuitamente, com ingressos pela plataforma Sympla. Hoje e amanhã, 20h, "Histórias Mínimas", com direção de Sergio Paris, traz seis atores em suas casas improvisando virtualmente e ao vivo, pequenas e íntimas histórias, onde o isolamento social se faz presente há muitos anos. O espetáculo mescla realidade e ficção, oferecendo uma atração diferente por noite, uma vez que se trata de improviso.