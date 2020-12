Contos africanos e indígenas inspiram “Os Coloridos”

publicidade

A Cia. Os Crespos apresenta "Os Coloridos" direto do Sesc Avenida Paulista, neste sábado, pela série Crianças#EmCasaComSesc, que oferece uma programação gratuita voltada a pais e filhos todos os sábados, ao meio-dia, com transmissão da casa de artistas ou dos palcos das unidades, sem a presença do público e dentro dos protocolos de segurança. O espetáculo pode ser conferido pelo youtube.com/sescsp e instagram.com/sescaovivo.

A montagem, que conta com direção de Lucelia Sergio (que também faz parte do elenco), traz personagens com diferentes identidades, baseadas em mitos e contos africanos, afro-brasileiros e indígenas e convida o público a fazer parte da brincadeira. A obra questiona a visão deformante do racismo de forma lúdica, utilizando uma multiplicidade de cores como dispositivo para a reflexão sobre a diversidade cultural e étnica do país. Duas araras, uma vermelha e outra amarela, falam uma para a outra sobre suas diferenças culturais e o valor de suas cores, numa disputa de superioridade. Mas com a chegada da arara azul, todos passam a conhecer a história da arara de muitas cores - e descobrem a beleza de serem coloridos. Com Joyce Barbosa, Lucelia Sergio e Raphael Garcia e os músicos Nunah Oliveira e Ramon Zago.

Os Crespos é um coletivo teatral de pesquisa cênica e audiovisual, debates e intervenções públicas, composto de atores e atrizes negros e negras. Há quinze anos a companhia trabalha a construção de um discurso poético que debate a sociabilidade de pessoas negras na sociedade contemporânea, seus desdobramentos históricos e a construção de sua identidade, aliado a um projeto de formação de público e aperfeiçoamento estético.