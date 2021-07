Conversa sobre o cinema gaúcho na sala Eduardo Hirtz

publicidade

A Cinemateca Paulo Amorim – Espaço Banrisul de Cinema, instituição da Secretaria de Estado da Cultura, retoma seus debates presenciais na próxima quarta-feira, dia 28, com o início do ciclo de conversas “O que é o Cinema Gaúcho?”, conduzido pelo professor e pesquisador Glênio Póvoas, pela jornalista Mônica Kanitz, curadora da Cinemateca, e convidados. Os encontros serão quinzenais, sempre nas quartas-feiras à noite, após a exibição de uma produção audiovisual do Rio Grande do Sul previamente divulgada. O objetivo é refletir sobre o filme em destaque e também, sobre as características, os temas e os caminhos do cinema gaúcho, em uma troca de ideias com os convidados e o público.

A primeira conversa será em torno do filme MÚSICA PARA QUANDO AS LUZES SE APAGAM, longa de estreia do diretor Ismael Caneppele que foi contemplado no edital Sedac/Pró-Cultura RS 11/2014. A produção representa um cinema que gira em torno das questões de gênero e reforça um debate muito atual. A sessão do filme começa às 18h30min, na Sala Eduardo Hirtz, e atende a todos os protocolos sanitários e de segurança, como medição de temperatura, totens com álcool em gel, distanciamento entre as poltronas, ocupação de 40% da plateia e obrigatoriedade do uso de máscara. Ingressos a R$ 6,00.

O ciclo de conversas “O que é o Cinema Gaúcho?” integra o Festival Cinemateca Paulo Amorim, com patrocínio do Banrisul, Icatu Seguros e Rio Grande Seguros, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Até o final do ano, o Festival terá outras mostras especiais e prevê o início da modernização das salas Paulo Amorim e Norberto Lubisco.

Sobre o filme:

MÚSICA PARA QUANDO AS LUZES SE APAGAM (Brasil, 2019, 70min). Direção de Ismael Caneppele, com Emelyn Fischer e Júlia Lemmertz. Arthouse Filmes, 14 anos. Drama.

Sinopse: Primeiro título do escritor e ator gaúcho Ismael Caneppele como diretor, o filme mistura ficção e documentário para mostrar a trajetória de Emelyn, uma jovem insatisfeita com seu próprio corpo. A história se passa em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde uma autora (a atriz Julia Lemmertz) começa a seguir os passos de Emelyn e acompanha seu processo de transformação em Bernardo. Ao mesmo tempo, a jovem vive várias inquietações pessoais e também com seus pais e amigos. O filme é adaptado do livro de mesmo nome, que o diretor lançou em 2007.