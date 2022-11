Copa do Mundo: onde assistir ao jogo do Brasil em Porto Alegre

publicidade

Uma lista de lugares para conferir os jogos do Brasil na Copa do Catar. A seleção brasileira entra em campo contra a Sérvia nesta quinta-feira, dia 24, às 16h. Quem deseja compartilhar as alegrias e angústias de ver o time jogar pode escolher um bar, espaço de lazer ou evento.

• Arena do Torcedor, na Orla do Guaíba (Av. Edvaldo Pereira Paiva, 71)

Com uma estrutura montada especialmente para o evento, que contará com show e telão para assistir ao jogo. Neste dia 24, o show será de Vitor Kley. No dia 28, FP do Trem Bala e dia 2 de dezembro, Rolê Rap In Cena: Hyperanhas, Da Guedes, Viralataz e DJ Saulit. Os ingressos para a pista são gratuitos, mesas e camarote, pagos. Máximo de dois ingressos por CPF. Retire aqui.

• Refúgio do Lago

Localizado no Parque Redenção, o espaço de lazer irá sediar o evento Copa no Parque. No primeiro jogo do Brasil, contará com show da banda A Seleção do Refúgio. A entrada é franca.

• Fuga Bar (R. Álvaro Chaves, 91)

O bar localizado no 4º Distrito promove no dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar show do Tonho Crocco e seu trio, além de um set do DJ Vinny Andrade. Ingressos aqui.

• Bar Opinião (R. José do Patrocínio, 834)

Os jogos do Brasil ganharão transmissão nos telões do Opinião, além de shows e bebidas. Neste dia 24 será com o grupo Samba Delas. Os ingressos são gratuitos, mas é preciso retirá-los pelo link, máximo de dois ingressos por CPF.

• Boteco Histórico (R. dos Andradas, 895)

No clássico bar do Centro Histórico terá ofertas especiais de baldinhos de cervejas, chopes e petiscos com desconto. E logo após o jogo tem música ao vivo.

• Viva Open Mall (Av. Dr. Nilo Peçanha, 3228)

Shopping aberto da Zona Norte tem programação diferenciada como: pintura para torcer para o Brasil; Foodhall, bebidas e happy hour com show da banda The Coolers.

• Térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (R. dos Andradas, 736)

Mais uma opção no centro de Porto Alegre. O bar promete dois ambientes para assistir o jogo, além de diversas promoções ao longo da partida.

Confira o calendário de jogos do Brasil (horário de Brasília):

Jogo 1 - Brasil x Sérvia. Quinta-feira: 24 de novembro, às 16h.

Jogo 2 - Brasil x Suíça. Segunda-feira: 28 de novembro, às 13h.

Jogo 3 – Brasil x Camarões. Sexta-feira: 2 de dezembro, às 16h.