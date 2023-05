Coro Sinfônico da Ospa começa temporada de 2023 com repertório de diversos países

publicidade

O Coro Sinfônico da Ospa dá início à temporada de 2023. O primeiro concerto, intitulado "Vozes do Mundo", acontece no próximo sábado, 6, às 17h, na Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1501 - Praia de Belas, Porto Alegre). A programação inclui obras de cinco diferentes países: Inglaterra, França, China, Rússia e Hungria, desde compositores canônicos até novidades contemporâneas. Os ingressos estão disponíveis na Sympla. É possível acompanhar gratuitamente a transmissão ao vivo no canal do Youtube da Orquestra.

O Coro será regido por Manfredo Schmiedt, maestro do grupo desde 1992. O solista convidado da vez é Roger Scarton, tenor lírico graduado pela Ufrgs. O repertório começa com a música sacra inglesa com “Glória”, de John Rutter, e segue com “Salmo 24”, da compositora francesa Lili Boulanger e “KC Capriccio”, da compositora chinesa Chen Yi. O Coro é acompanhado pela Orquestra Sinfônica da Ospa.

Já na segunda parte do concerto, já sem a participação do Coro, a Orquestra apresenta “O Rochedo”, do compositor russo Sergei Rachmaninoff, seguido de “Os Prelúdios”, do húngaro Franz Liszt.

O projeto Notas de Concerto apresenta todas as informações sobre a progamação às 16h, com a palestrante convidada Olinda Allessandrini, professora e pianista.