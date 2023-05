Coro Sinfônico da OSPA estreia na temporada 2023 com concerto "Vozes do Mundo"

publicidade

O Coro Sinfônico da OSPA realiza seu primeiro concerto junto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre em 2023, intitulado "Vozes do Mundo". A apresentação acontece neste sábado, 6, às 17h, na Casa da OSPA (CAFF – av. Borges de Medeiros, 1.501). Antes, às 16h, haverá a palestra Notas de Concerto, com Olinda Allessandrini.

Os ingressos para o espetáculo estão à venda no Sympla. Também é possível acompanhar, gratuitamente, a transmissão ao vivo no canal da OSPA no YouTube. O programa traz cinco obras de diferentes países – Inglaterra, França, China, Rússia e Hungria –, abrangendo desde compositores canônicos até nomes contemporâneos.

A viagem musical será conduzida pelo regente do Coro Sinfônico da OSPA, Manfredo Schmiedt, e terá a participação do cantor lírico Roger Scarton. O percurso começa pela música sacra inglesa com “Glória”. A composição de John Rutter foi composta em 1974, entretanto, é uma adaptação da antiga missa “Gloria in excelsis Deo”, em latim.

Em seguida, o tenor Roger Scarton se junta às dezenas de vozes do coro para cantar em francês. Já a orquestra se limita aos metais, tímpanos e órgão para a execução do “Salmo 24”, da compositora francesa Lili Boulanger (1893 – 1918).

Da compositora chinesa Chen Yi, o Coro Sinfônico e a Orquestra interpretam “KC Capriccio”: “É uma obra inédita por aqui, que alia elementos orientais e ocidentais de uma maneira surpreendente. Foi dedicada aos 150 anos da cidade de Kansas City nos Estados Unidos e composta para coro, sopros da orquestra (madeiras e metais), harpa, percussão, tímpanos e órgão”, explica o regente Manfredo Schmiedt.

Na segunda parte do concerto, o Coro Sinfônico sai de cena. A OSPA executa então a fantasia “O Rochedo”, do compositor russo Sergei Rachmaninoff (1873 — 1943), que vem sendo celebrado globalmente pelos 150 anos de seu nascimento. A viagem musical termina na Hungria, terra natal de Franz Liszt (1811 – 1886). A Orquestra executa seu famoso poema sinfônico, “Os Prelúdios”. “Com certeza será um concerto que encantará, por sua riqueza de estilos e coloridos musicais”, recomenda o regente Manfredo Schmiedt.

O Coro Sinfônico da OSPA é formado por cantores voluntários que se dedicam a interpretar grandes obras do repertório coral-sinfônico. Além de participações na programação, o grupo realiza concertos à capela em diferentes cidades do Estado e com outras orquestras ou grupos instrumentais. A equipe artística do coro é formada pelo maestro Manfredo Schmiedt, a professora de canto Elisa Machado e o pianista Eduardo Knob.