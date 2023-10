Cultura hip hop toma conta do Parque Harmonia no Rap In Cena

publicidade

A cultura hip hop, em seus vários elementos, tomou conta do Parque Harmonia no festival Rap In Cena, neste sábado. A nona edição do evento, que é um dos maiores do país no estilo, reuniu artistas de vários estilos, vertentes e gerações do hip hop.

No começo da tarde, o palco principal recebeu um encontro representativo. Revelação do rap gaúcho, a cantora Cristal chamou ao palco o músico Paulo Dionísio, fundador da Produto Nacional e um dos nomes mais importantes do reggae do Sul. Dionísio participou da faixa “Forasteiro”, lançada

Um dos artistas mais esperados do festival, Djonga abriu o show com músicas mais conhecidas como o “Menino que queria ser Deus” e “Junho de 94”. E mesclou o repertório com canções do mais recente trabalho, a demotape “Inocente”, lançada há poucos dias.

Sétimo trabalho do músico - que lançou um disco por ano desde 2017 - “Inocente” trata de temas mais leves do que os anteriores, como amor e sexo. E nesse clima romântico, Djonga lançou: “tem casal apaixonado na plateia?” e chamou cerca de dez casais para se declararem no palco enquanto cantava “Leal”.

Na reta final do show, o clima de romantismo deu lugar ao “bate cabeça”, já tradicional em seus shows. O músico desceu do palco, sentado nos ombros de um integrante da equipe, e comandou uma roda punk ao som de seu refrão mais clássico: “fogo nos racistas”.

O show do trapper Veigh foi outro ponto alto do primeiro dia do festival. Revelação da cena trap, o músico chegou ao primeiro lugar mundial de ouvintes no Spotify com seu disco Dos Prédios Deluxe, lançado este ano.

Veigh agitou o público, principalmente o público mais jovem, que compareceu em peso ao festival. O músico agradeceu ao público e aproveitou para saudar os outros artistas que integram o evento.

“Eu estou feliz que vocês estão aqui para me ver. Estou feliz que meus amigos também estão aqui me vendo. Sou muito fã desses moleques. Meu coração está cheio de alegria. Eu quero agradecer a todos vocês, independente de me conhecer ou gostar de mim. Só de vocês estarem olhando para mim, significa muito na minha vida.”

A nona edição do festival Rap In Cena conta ainda com atrações da dança break, grafitti, skate, basquete, boxe e jiu jitsu, entre outros. O evento segue no domingo. Ao todo, serão mais de 70 atrações musicais em três palcos, entre elas Racionais MCs e Marcelo D2, em show inédito com o filho Sain.