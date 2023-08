Da Broadway para o Festival de Cinema de Gramado

publicidade

Pedro Coppeti, gaúcho que se apresentou em um concerto da Broadway no ano passado, estará no Festival de Cinema de Gramado. Ele fará parte do espetáculo de abertura do evento neste sábado, 12 de agosto, às 10h, na Rua Coberta, em frente ao Palácio dos Festivais, em uma apresentação única aberta ao público.

Coppeti irá cantar músicas que ficaram imortalizadas no cinema em filmes como Nasce uma Estrela e Elvis. No ano passado, inclusive, o gaúcho interpretou o cantor norte-americano em um musical nos Estados Unidos. Em Gramado, ele estará no palco ao lado da solista gaúcha Ariane Wink, que recentemente foi finalista do reality show "Canta Comigo".

A apresentação terá a regência do maestro Júlio César Wagner com a Orquestra Sinfônica de Gramado, direção executiva e artística de Allan John Lino e coordenação de Heitor Knorts. Os músicos serão acompanhados pelo Coral Vozes de Gramado.

Pedro Coppeti

Natural de Iraí, no interior do Rio Grande do Sul, Coppeti estudou Música com ênfase em Canto na UFRGS e, antes de se formar, recebeu uma bolsa e se graduou na American Musical and Dramatic Academy (AMDA) em Teatro Musical, uma das mais conceituadas escolas de dramaturgia do mundo. Em sua trajetória, o artista foi o solista principal do Natal Luz de Gramado e se apresentou no espetáculo Chimango, com a OSPA, e no Concertos Comunitários Zaffari, entre outros trabalhos no Brasil. Também esteve em alguns dos mais renomados palcos de musicais dos Estados Unidos, como o Town Hall, o Lincoln Center e o The Carnegie Hall.

No ano passado, o espetáculo Broadway by The Year, com a participação de Coppeti, reuniu talentos musicais em algumas das mais célebres peças que ainda não estrearam na Broadway, como O Corcunda de Notre Dame, The Last 5 Years e The Baker’s Wife. Cerca de 1.500 pessoas prestigiaram o evento.

