Da obra do punkbrega até os sons litorâneos

publicidade

Wander Wildner lança a segunda edição de “Aventuras de um Punkbrega”, no formato pocket, em show, às 21h, no Gravador Pub (Rua Conde De Porto Alegre 22). O livro foi escrito na primavera de 2020 e produzido por meio de financiamento coletivo. Impresso em capa dura, conta com ilustrações de Allan Sieber. Ele sobe ao palco para ler alguns trechos da publicação e interpretar suas canções, acompanhado de Maurício Chaise (guitarra base), Rust Costa (guitarra), Clauber Scholes (baixo) e Rika Barcellos (bateria).

Na praia de Imbé, Léo Monassa estreia o show “Tempo Areia”, inspirado nas paisagens do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, às 22h, dentro do projeto ‘Quinta Autoral’ do Bar Obelix (Av. Santa Rosa, 530). Em um formato intimista, voz e violão, o artista mostra canções autorais que transitam entre a música popular da região praieira gaúcha, blues, soul e ritmos afro latinos. Suas letras contemplam temas existenciais sobre a natureza e o cotidiano. O conceito visual do espetáculo é baseado no trabalho do fotógrafo Nando Belmonte, com imagens das dunas de Cidreira.

Em 2019, o clipe da canção “Desaguou”, de Monassa e Tonho Crocco, foi selecionado para representar o sul do Brasil no LABRFF (Los Angeles Brazilian Film Festival) em Hollywood, levando a música, cultura e paisagens de Cidreira para o exterior. Um ano antes, ele lançava seu primeiro álbum.

O cantor e compositor Dona Conceição lança o clipe de “Pássaro Azul”, canção de seu primeiro disco “Asé de Fala”, com as participações de sua tia Lia Mara (vocal), de Alexandra Pessoa e Emilie Lapa (vozes) e Neuro Júnior (violão), no seu canal no YouTube. O clipe começou a ser produzido em 2018 no quilombo Morada da Paz e na casa de sua tia na Lomba do Pinheiro faz referência às mulheres negras que estimularam o imaginário do músico. As imagens são de Luís Ferreira e Jhony Sul. A produção é de Josi Arruda. Dona Conceição explora diferentes características sonoras e trata, em seu trabalho, sobre afetividade, na sua grandeza e simplicidade.

Do Rio de Janeiro, Dilsinho e Sorriso Maroto lançam o projeto “Juntos”, às 21h, em todas as plataformas digitais. O trabalho vem com 13 faixas inéditas. Não é a primeira vez que os caminhos dos artistas se unem. Com “Pouco a Pouco” e “50 vezes”, eles já mostraram o potencial da parceria.