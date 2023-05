Damien Chazelle presidirá o júri do Festival de Cinema de Veneza

publicidade

O diretor de cinema americano Damien Chazelle, vencedor de um Oscar com "La La Land", vai presidir o júri da 80ª edição do Festival de Cinema de Veneza, de 30 de agosto a 9 de setembro, informaram os organizadores nesta sexta-feira, dia 5.

"Todos os anos, durante dez dias, a cidade de Tintoretto, Ticiano e Veronese transforma-se na capital do cinema e sinto-me lisonjeado e honrado por ter sido convidado este ano para presidir o júri" do festival, disse o cineasta em nota.

Chazelle, de 38 anos, cujo filme "Babilônia" (2022) foi indicado em três categorias do Oscar este ano, já participou várias vezes do festival de Veneza, onde estreou "La La Land" em 2016 e "O Primeiro Homem" em 2018.

Considerado um prodígio do cinema, em 2017, com apenas 32 anos, tornou-se o mais jovem vencedor do Oscar de melhor direção, com "La La Land".

A diretora italiana Liliana Cavani e o ator Tony Leung Chiu-wai, de Hong Kong, receberão o Leão de Ouro honorário na mesma edição. Cavani, de 90 anos, participou inúmeras vezes da Mostra de Veneza.

O conhecido ator Leung, de 60 anos, já trabalhou em diversos filmes exibidos em Veneza, entre eles o premiado "A Cidade das Tristezas" (1989), de Hou Hsiao-hsien.