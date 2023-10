Dança para bebês em duas sessões neste sábado

publicidade

Comemorando dez anos em cartaz, a Muovere Cia de Dança promove neste sábado, dia 28, às 15h e 17h, duas apresentações do espetáculo “Tóin: dança para bebês” no Instituto Ling (João Caetano, 440). Criado em 2012, contemplado pelo Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna e tendo sua estreia em 2013, o projeto foi precursor no Brasil para o público da primeiríssima infância (0 a 3 anos) em espetáculo de dança coreografado. Desde então já circulou por quatro regiões do Brasil em festivais, encontros e programas de pequena infância.

Concebido por Jussara Miranda, “Tóin” foi criado a partir de uma ideia muito simples e inspiradora: utilizar a dança como brinquedo para que os bebês, pais, cuidadores e acompanhantes, divirtam-se dançando. Dirigida para bebês de 0 a 3 anos e acompanhantes, a experiência é composta por duas atividades: o próprio espetáculo e uma vivência brincada, ambas fundamentadas no estímulo à receptividade e na experimentação com a dança. “Tóin” é inspirado na literatura infantil, em livros imagens e conteúdos poéticos de Gláucia de Souza, Mario Quintana e Eva Furnari. Ingressos na Eventim.