Daniel fará participação especial em concerto comunitário de Natal em Porto Alegre

O cantor Daniel fará participação especial no Concertos Comunitários de Natal Zaffari, neste domingo, às 19h, no Parque Moinhos de Vento (rua Comendador Caminha, s/n - Moinhos de Vento), em Porto Alegre.

O concerto será realizado pela Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro, com regência do Maestro Evandro Matté e as solistas Anaadi e Helena Losada. A apresentação ainda terá a participação especial do Ballet Vera Bublitz, do Coro Sinfônico da OSPA e do Vocal Atmosfera.

O repertório contará com obras de Tchaikovsky, Beethoven e Verdi, e na parte final do espetáculo, a orquestra apresentará temas natalinos.

Já Daniel preparou uma seleção de músicas como "Romaria", "Declaração de Amor" e "Como Vai Você", entre outras surpresas, para o concerto. O elenco completo deverá contar com 200 pessoas entre bailarinos, músicos e artistas.