Darlan Cunha, o 'Laranjinha', anuncia nova carreira como músico

Darlan Cunha, conhecido por ter dado vida ao personagem Laranjinha, na série "Cidade dos Homens", e "Filé com Fritas", no filme "Cidade de Deus", anunciou que vai lançar sua carreira como cantor.

"Estão preparados para o primeiro single do Darlan Cunha (Laranjinha) no mundo da música? Então vem comigo que no caminho eu explico!", publicou o ator em seu Instagram.

A música se chamará "Motivação" e, segundo postagem no Instagram, deve ser lançada, no dia 13 de janeiro, no canal do YouTube da produtora GR6Explode.