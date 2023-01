De atriz de "Batman" a popstar da Armênia: confira as maiores promessas da música para 2023

publicidade

Todo ano, grandes cantores e cantoras surgem e roubam a cena nas principais paradas mundiais. Alguns fenômenos são tão grandes que já se estabelecem como um nome forte na indústria, como os casos recentes de Olivia Rodrigo e Billie Eilish. Embora seja difícil prever o que vai fazer sucesso ou não, algumas jovens promessas já demonstraram ser capazes de causar barulho no mercado musical. Veja, a seguir, sete delas:

Zoë Kravitz

A atriz de "Batman" e "Divergente" vai se arriscar em uma carreira musical solo a partir deste ano. A filha de Lenny Kravitz vai lançar um álbum com Jack Antonoff como o principal produtor, que trabalha com cantoras como Taylor Swift, Lana Del Rey e Lorde. A artista, inclusive, já participou do último disco de Swift, "Midnights", em que ela consta na composição das músicas "Lavender Haze" e "Karma".

Ana Castela

Dona de dois grandes hits em 2022, "Pipoco" e "Bombonzinho", a sertaneja tem neste ano a oportunidade de se firmar de vez como uma das maiores hitmakers em território nacional. Um primeiro passo seria ter um bom repertório solo na boca do povo, pois já é sabido que ela é capaz de entregar músicas de sucesso.

Dove Cameron

Conhecida por protagonizar séries icônicas da Disney como "Liv & Maddie" e "Descendentes", a artista se arriscou mais fortemente na carreira musical ano passado. Ela alcançou o grande público com Boyfriend e frequentou grandes premiações, sendo até premiada como artista revelação do ano. Porém, os singles que vieram após o primeiro não tiveram o mesmo êxito. Em 2023, a cantora tem a chance de se consolidar como hitmaker.

Nicky Youre

Assim como Dove, o jovem americano teve um grande hit em 2022, "Sunroof". O sucesso estrondoso do single de estreia gabarita o garoto de 23 anos a ser uma das apostas da música para 2023.

Melody

Com uma grande base de fãs e muita disposição, a adolescente de 15 anos pode ser uma das estrelas da música no Brasil. Além de polêmicas e bom marketing, a cantora precisa de boas músicas, assim como ela entregou em "Pipoco" ou em "Assalto Perigoso".

Owenn

O americano de voz grave e músicas dançantes vai lançar seu álbum de estreia este ano. Ele trabalhou muito tempo como dançarino da cantora Taylor Swift e, inclusive, será um dos artistas convidados da próxima turnê da americana. Ser um apadrinhado de Swift já é um quesito para um artista ir longe, como Olivia Rodrigo ou Nicki Minaj.

Rosa Linn

A popstar da Armênia participou da última edição do Eurovision, mesma atração que revelou a banda Maneskin. Ela se destacou com música pop no sentido mais puro. Em 2022, Rosa Linn entrou nas paradas mundiais com a música Snap e promete ser uma nova revelação do leste europeu, seguindo passos de Dua Lipa e Ava Max.