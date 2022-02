De Florence Pugh a Lady Gaga: veja quais atrizes são favoritas para interpretar Madonna nos cinemas

publicidade

Madonna é mais um ícone da música que vai ganhar um filme sobre sua história após o sucesso de produções que focaram em nomes como Freddie Mercury, Elton John e Aretha Franklin. A cantora está bastante envolvida no projeto, com roteiro de Diablo Cody, responsável por filmes aclamados como "Juno", "Garota Infernal" e "Jovens Adultos". Um dos principais mistérios envolvendo a adaptação é: quem pode interpretar uma figura tão famosa quanto Madonna? Especialistas em cinema, fãs e até mesmo a própria cantora já deram sugestões. Veja a seguir:

Florence Pugh

Estrela de produções como "Midsommar", "Viúva Negra", e indicada ao Oscar por "Adoráveis Mulheres", Florence é uma das grandes apostas em Hollywood no momento. E ela também parece ser a grande favorita para interpretar Madonna nos cinemas. A própria Rainha do Pop revelou em entrevista para a AP que Florence está no topo de sua lista, mas que nada está decidido, que ainda precisa conversar com a atriz.

Julia Garner

Outro nome fortíssimo entre os que estão circulando para assumir o papel de Madonna é o de Julia Garner. Premiada por sua atuação na série "Ozark", e elogiada em trabalhos como "A Assistente" e "Inventando Anna", a atriz já foi sugerida por diversos veículos especializados em cinema para a cinebiografia. Em entrevista ao programa "Watch What Happens Live", Julia foi questionada se tinha feito testes, mas desconversou: "Você sabe tanto quanto eu". Julia foi seguida por Madonna no Instagram, o que fez os boatos dispararem ainda mais. A cantora segue apenas 427 pessoas na web.



Lady Gaga

No começo de sua carreira, Lady Gaga foi bastante comparada com Madonna, o que gerou rumores de que elas não se gostavam. Ambas fizeram os boatos caírem por terra em algumas ocasiões, inclusive brincando sobre as comparações no programa de humor "Saturday Night Live". O nome de Gaga é considerado por diversos sites como opção para interpretar Madonna em um estágio adulto da vida no filme. A favor da estrela estão suas qualidades como cantora e atriz, ganhando cada vez mais atenção por suas investidas nos cinemas, em sucessos como "Nasce Uma Estrela" e "Casa Gucci".



Amanda Seyfried

Famosa por grandes sucessos como "Meninas Malvadas", "Mamma Mia!", "Os Miseráveis", e indicada ao Oscar por Mank, Amanda Seyfried também aparece em muitas listas nas redes sociais. Ainda não se sabe se o filme sobre Madonna vai utilizar de playback para as canções ou se a atriz escolhida terá que soltar a voz, mas Amanda tem vantagem por sua experiência com musicais.



Lily James

Assim como Amanda Seyfried, Lily James brilhou na franquia Mamma Mia!", mostrando seu talento para atuação e também como cantora. E ela é outra artista cotada para interpretar Madonna. A atriz esteve em superproduções como o live-action de "Cinderela", da Disney, "O Destino de uma Nação" e "Em Ritmo de Fuga", além da série "Downton Abbey".



Sabrina Carpenter

Mais um nome na categoria de artistas que são "pacote completo" nesta lista, Sabrina Carpenter tem experiência como cantora, atriz e dançarina. Sucesso na série "Garota Conhece o Mundo", ela também estrelou outras produções conhecidas do público como "Dançarina Imperfeita", "Crush à Altura" e "O Ódio que Você Semeia".



Chloë Grace Moretz

Considerada por diversos especialistas como opção para a cinebiografia de Madonna, Chloë já deu show em produções como "Kick-Ass: Quebrando Tudo", a adaptação do terror "Deixe-me Entrar", além das novas versões de "Carrie, a Estranha" e "Suspíria".



Sydney Sweeney

Em alta por conta das séries "Euphoria" e "The White Lotus", Sydney Sweeney também é uma aposta para viver a Rainha do Pop nos cinemas. A atriz vem conquistando os críticos de TV com seu desempenho como a personagem Cassie, em "Euphoria".



Kiernan Shipka

Com apenas 22 anos, a atriz de séries como "Mad Men" e "O Mundo Sombrio de Sabrina" já conquistou milhões de fãs, além de ter colhido elogios por suas atuações. Ela também aparece em listas de favoritas para interpretar Madonna.



Jennifer Lawrence

A vencedora do Oscar de Melhor Atriz, por "O Lado Bom da Vida", é um dos maiores nomes de Hollywood no momento, então não parece estranho considerar Jennifer Lawrence para o papel de Madonna. A estrela de filmes como "Trapaça", "Jogos Vorazes", "Joy: O Nome do Sucesso", "Inverno da Alma" e "Não Olhe Para Cima" certamente atrairia ainda mais atenção ao projeto da Rainha do Pop.



Samara Weaving

A atriz participou de produções de sucesso como "Três Anúncios para um Crime", "A Babá", "Casamento Sangrento", "Hollywood" e, mais recentemente, a série "Nove Desconhecidos". Samara é outro nome promissor do cinema e da TV, por isso está em listas de apostas para a cinebiografia de Madonna.

Miley Cyrus

Madonna sempre foi uma artista cheia de atitude, e isso Miley Cyrus também tem de sobra. E ela é mais um exemplo de artista que canta, dança e atua, com produções no currículo como "Hannah Montana", "A Última Música" e "Black Mirror". Já pensou ver uma diva da nova geração interpretando um ícone do pop?



Paris Jackson

A filha de Michael Jackson tem aparecido em algumas listas de apostas para a cinebiografia de Madonna. Paris também canta, o que dá a ela ainda mais chances. Ela já participou de séries como "Star", "Pânico" e, mais recentemente, "American Horror Stories", além de filmes como "Gringo: Vivo ou Morto", ao lado de nomes como David Oyelowo, Charlize Theron, Joel Edgerton e Thandiwe Newton.