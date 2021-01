De olho na lista de competições

publicidade

Ninguém imaginou precisamente o cenário que se vislumbraria no universo de eventos mundiais a partir de 2020. Ainda não se pode definir, com total certeza, detalhes finais de como serão as competições mais importantes do cinema mundial neste 2021. Por exemplo, as indicações que normalmente eram anunciadas no início de janeiro passaram para fevereiro e março. Por isso, para a cerimônia do Oscar e eventos marcados para o final deste ano, seus organizadores estão confirmando planos de flexibilização de regras, aceitando inclusive produções que estrearam no streaming. Algo que vem sendo discutido há alguns anos e que os momentos de pandemia têm acelerado decisões quase que inevitáveis.

No caso da sempre esperada lista dos indicados ao Oscar, neste 2021 ela deverá ser liberada somente no dia 15 de março e a cerimônia já está agendada para o dia 25 de abril. Esta mudança que atrasa os calendários do setor, em relação aos anos anteriores, tende a favorecer as produções independentes. Há mais tempo para colocar os filmes no circuito exibidor e para que os votantes façam suas análises, podendo ver a fundo os concorrentes. A seleção dos candidatos potenciais para a categoria de Melhor Filme Internacional também sofre mudanças. Em vez do comitê principal de voluntários de todos os ramos da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas realizar suas sete escolhas principais, o comitê principal fará agora todo o trabalho na primeira fase da votação, com uma lista expandida de suas 15 principais escolhas.

Em 9 de fevereiro, haverá uma lista expandida unificada de candidatos internacionais pré-selecionados anunciada (junto com outras categorias, como música, curtas e documentários), eliminando a entrada do comitê executivo. A fase dois do processo acontecerá entre 5 e 10 de março e todos os membros elegíveis da Academia têm permissão para votar nos semifinalistas selecionados, desde que testemunhem que viram todos aqueles que ainda estão concorrendo.

Apesar dos adiamentos, cinéfilos e crítica cinematográfica já apresentam suas apostas para os principais prêmios. A revista Variety, uma das mais respeitadas no campo do cinema, apresentou seus dez favoritos na categoria de melhor filme. São elas “Nomadland”, de Chloé Zhao; “Os 7 de Chicago”, de Aaron Sorkin; “Minari”, de Lee Isaac Chung; “Mank”, de David Fincher; “One Night in Miami”, de Regina King; “O Pai”, de Florian Zeller; “A voz Suprema do Blues”, de George C. Wolfe; “Judas and the Black Messiah”, de Shaka King; “News of the World”, de Paul Greengrass; e “Promising Young Woman”, de Emerald Fennell.

Neste novo panorama de datas e cerimônias, além das mudanças ocorridas no Oscar, outra lista importante de concorrentes, do Globo de Ouro, só sai no dia 10 de fevereiro, que tem sua cerimônia programada para o dia 28 do mês.

As novas datas

Calendário da temporada de prêmios 2021: