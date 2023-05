Debate sobre Cleópatra negra alavanca série da Netflix sobre a rainha

publicidade

Uma das primeiras cenas de "Rainha Cleópatra", série da Netflix, desencadeou polêmica criada em torno da produção. "Não importa o que digam, Cleópatra era negra", afirma Shelley P. Haley, professora de Estudos Africanos no Hamilton College, de Nova York. Shelley é uma mulher negra. Outras pessoas pretas são entrevistadas na série - e há também pessoas brancas que adotam o mesmo ponto de vista. "Rainha Cleópatra" é um bom exemplo de que polêmicas podem alavancar uma produção que, possivelmente, teria menos visibilidade. Basta comparar com a primeira temporada, que contou a história de Nzinga e não foi tão comentada.

O pano de fundo dessa polêmica não é novo - e não é segredo que uma visão eurocêntrica basicamente branca marcou o olhar de muitos historiadores ao falar da África Negra. No entanto, assim que a série veio a público, estudiosos - a começar pelos egípcios - decidiram se manifestar. "Cleópatra tinha pele branca e traços helênicos. Os baixos-relevos e estátuas da rainha são as maiores provas", afirmou o Ministério das Antiguidades, no Cairo. Um advogado egípcio, Mahmoud al-Semary, recorreu à Justiça pedindo que o acesso à Netflix seja bloqueado no país. Ele acusa a plataforma de promover o "pensamento afrocêntrico e tentar apagar a identidade egípcia". Do outro lado, há a tese de que a família de Cleópatra já estava no Egito havia mais de dois séculos - tempo suficiente para que alguma miscigenação pudesse ter ocorrido.