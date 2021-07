Deborah e Bruno, Li Martins e JP e Mari e Matheus estão na última DR do Power Couple Brasil 5

publicidade

Deborah e Bruno, Li Martins e JP e Mari e Matheus, os três casais que sobraram na Mansão Power depois da eliminação de Geórgia e Thiago na noite desta terça-feira (20), achavam que já estavam garantidos na grande final do Power Couple Brasil 5, mas nem tiveram tempo de comemorar e foram surpreendidos por Adriane Galisteu, que anunciou uma DR surpresa entre os sobreviventes. Agora, eles precisam do voto do público para ficar.

Minutos antes, Deborah e Bruno e Mari e Matheus estavam na 11ª DR com o Geórgia e Thiago, eliminados da noite com 4,59% dos votos. O Casal Fênix foi o primeiro a voltar à Mansão, sendo recebido com festa por Li Martins e JP, que se livraram dessa disputa por terem vencido a Prova dos Casais Especial. Mari e Matheus foram salvos pelo público e se juntaram a eles.

Geórgia e Thiago, últimos a ocupar o posto de Casal Power, deixaram a Suíte Power para Deborah e Bruno. Adriane Galisteu apareceu na TV da sala para anunciar a DR surpresa.

"Alcancar a grande final vai ser uma batalha maior ainda. Todos vocês estão automaticamente na última DR desta edição. A votação está aberta", disse a apresentadora ao trio, abrindo espaço para que eles pedissem votos para ficar na competição.

O resultado desta DR será revelado ao vivo no programa desta quarta-feira (21). Os dois casais finalistas seguem confinados até sexta-feira (23), quando acontece a grande final, ao vivo.

Sob o comando de Adriane Galisteu, o Power Couple Brasil 5 vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 22h30; e aos sábados, às 23h, na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e fique por dentro de tudo o que rola no reality de casais!